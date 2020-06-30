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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200630/1573683560.html
В Москве явка на онлайн-голосовании по поправкам составила 91,5%
Явка на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию РФ в Москве по состоянию на 14.00 вторника составляет 91,5%, следует из данных электронного штаба. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T14:43
нижегородская область
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
москва
общество
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3
нижегородская область
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573677912_0:90:3024:1790_1400x0_80_0_0_4ee9381dacd270d36bdf39a78db939b5.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нижегородская область, конституция рф, москва, общество

В Москве явка на онлайн-голосовании по поправкам составила 91,5%

14:32 30.06.2020 (обновлено: 14:43 30.06.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЖенщина голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Москве
Женщина голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Женщина голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Москве
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Явка на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию РФ в Москве по состоянию на 14.00 вторника составляет 91,5%, следует из данных электронного штаба.
Согласно данным штаба, проголосовали 947538 человек, выдан 961991 бюллетень. Всего на электронное голосование зарегистрированы более 1 миллиона 51 тысячи москвичей.
Голосование по поправкам в Конституцию РФ началось по всей стране 25 июня, оно продлится до 1 июля. Онлайн-голосование, в котором могут принять участие только жители Москвы и Нижегородской области, проходит с 25 по 30 июня.
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Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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