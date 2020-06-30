В ЕК рассказали о действиях после высылки посла ЕС из Венесуэлы

"Посол режима Николаса Мадуро при ЕС будет вызван сегодня. После этого будут изучаться меры, которые могут быть приняты в дальнейшем", - сказала представитель ЕК.

Она добавила, что по итогам консультаций с венесуэльским послом в случае, если речь будет идти о его высылке, такое решение должно быть принято единогласно Советом ЕС.

Совет ЕС в понедельник расширил список должностных лиц Венесуэлы, в отношении которых действуют ограничительные меры "из-за их роли в действиях и решениях, подрывающих демократию и верховенство закона в Венесуэле", и добавил в него 11 фамилий. Теперь в списке находятся 36 человек. Ограничительные меры ЕС в отношении Венесуэлы были введены в ноябре 2017 года. Они включают эмбарго на поставки оружия, а также запрет на поездки и замораживание активов в отношении ряда венесуэльских должностных лиц.