https://ria.ru/20200630/1573683130.html
В ЕК рассказали о действиях после высылки посла ЕС из Венесуэлы
Посол Венесуэлы при ЕС будет вызван во вторник в связи с высылкой из Каракаса посла Евросоюза, сообщила на пресс-конференции в Брюсселе представитель... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T14:29
2020-06-30T14:29
жозеп боррель
николас мадуро
брюссель
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венесуэла
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жозеп боррель, николас мадуро, брюссель, еврокомиссия, евросоюз, венесуэла, каракас, в мире
БРЮССЕЛЬ, 30 июн – РИА Новости.
Посол Венесуэлы
при ЕС будет вызван во вторник в связи с высылкой из Каракаса
посла Евросоюза
, сообщила на пресс-конференции в Брюсселе
представитель Еврокомиссии
.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро
заявил, что глава представительства Евросоюза в Венесуэле Исабель Бриланте Педроса должна покинуть страну после решения ЕС усилить санкции против Каракаса. Мадуро дал европейскому послу 72 часа, чтобы покинуть Каракас. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель
в Twitter написал, что ЕС осуждает такое решение и ответит на данное действие в ближайшее время.
"Посол режима Николаса Мадуро при ЕС будет вызван сегодня. После этого будут изучаться меры, которые могут быть приняты в дальнейшем", - сказала представитель ЕК.
Она добавила, что по итогам консультаций с венесуэльским послом в случае, если речь будет идти о его высылке, такое решение должно быть принято единогласно Советом ЕС.
Совет ЕС в понедельник расширил список должностных лиц Венесуэлы, в отношении которых действуют ограничительные меры "из-за их роли в действиях и решениях, подрывающих демократию и верховенство закона в Венесуэле", и добавил в него 11 фамилий. Теперь в списке находятся 36 человек. Ограничительные меры ЕС в отношении Венесуэлы были введены в ноябре 2017 года. Они включают эмбарго на поставки оружия, а также запрет на поездки и замораживание активов в отношении ряда венесуэльских должностных лиц.