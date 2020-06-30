Путин и Лукашенко высадили ели подо Ржевом

Также главы двух государств осмотрели экспозицию филиала центрального музея Великой Отечественной войны, который находится на территории кластера "Ржевский рубеж". Пояснения по ходу осмотра давали директор музея Александр Школьник и руководитель поискового отряда Российского военно-исторического общества Сергей Мачинский.