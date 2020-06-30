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75 лет Великой Победы
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Путин и Лукашенко высадили ели подо Ржевом
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко после торжественной церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T15:27
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александр лукашенко
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владимир путин
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Путин и Лукашенко приняли участие в акции "Сад памяти"
Путин и Лукашенко приняли участие в акции "Сад памяти", высадив подо Ржевом ели. Каждое дерево - живой памятник погибшим в войне, всего в "Саду памяти" по всей России высадят 27 млн деревьев.
2020-06-30T14:26
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волонтеры победы, александр лукашенко, снг, владимир путин, тверская область, белоруссия, ржев, общество

Путин и Лукашенко высадили ели подо Ржевом

14:26 30.06.2020 (обновлено: 15:27 30.06.2020)
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РЖЕВ, 30 июн - РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко после торжественной церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области поучаствовали в международной акции "Сад памяти", высадив ели в память о погибших в Великой Отечественной войне.
В годовщину 75-летия Победы всероссийское общественное движение "Волонтёры Победы" и Фонд памяти полководцев Победы выступили с инициативой создать каждому из погибших живой памятник, высадив 27 миллионов деревьев по всей стране. Чтут память героев и в странах СНГ.
Также главы двух государств осмотрели экспозицию филиала центрального музея Великой Отечественной войны, который находится на территории кластера "Ржевский рубеж". Пояснения по ходу осмотра давали директор музея Александр Школьник и руководитель поискового отряда Российского военно-исторического общества Сергей Мачинский.
В 1942-1943 годах в наступательных и оборонительных операциях в районе Ржевско-Вяземского выступа советские войска потеряли около 400 тысяч человек убитыми, пропавшими без вести и пленными. Общие же потери (включая раненых) составили 1,16 миллиона человек. Сражения имели огромное значение для достижения Красной Армией коренного перелома в Великой Отечественной войне и закончились победой советских войск. В 2007 году Ржеву было присвоено почетное наименование "Город воинской славы".
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75 лет Великой ПобедыВолонтеры ПобедыАлександр ЛукашенкоСНГВладимир ПутинТверская областьБелоруссияРжевОбщество
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