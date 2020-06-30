Путин и Лукашенко высадили ели подо Ржевом

РЖЕВ, 30 июн - РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко после торжественной церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области поучаствовали в международной акции "Сад памяти", высадив ели в память о погибших в Великой Отечественной войне.
В годовщину 75-летия Победы всероссийское общественное движение "Волонтёры Победы" и Фонд памяти полководцев Победы выступили с инициативой создать каждому из погибших живой памятник, высадив 27 миллионов деревьев по всей стране. Чтут память героев и в странах СНГ.
Также главы двух государств осмотрели экспозицию филиала центрального музея Великой Отечественной войны, который находится на территории кластера "Ржевский рубеж". Пояснения по ходу осмотра давали директор музея Александр Школьник и руководитель поискового отряда Российского военно-исторического общества Сергей Мачинский.
Путин и Лукашенко на открытии Ржевского мемориала. Тепло обнялись и тепло поприветствовали ветеранов pic.twitter.com/mAi4txNZUN— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) June 30, 2020
В 1942-1943 годах в наступательных и оборонительных операциях в районе Ржевско-Вяземского выступа советские войска потеряли около 400 тысяч человек убитыми, пропавшими без вести и пленными. Общие же потери (включая раненых) составили 1,16 миллиона человек. Сражения имели огромное значение для достижения Красной Армией коренного перелома в Великой Отечественной войне и закончились победой советских войск. В 2007 году Ржеву было присвоено почетное наименование "Город воинской славы".