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Профессор рассказала об испытаниях препарата от коронавируса в Мордовии
Результаты испытаний препарата "Арепливир", проводимые в Мордовском госуниверситете имени Огарева, обнадеживают, препарат способствует улучшению состояния... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T14:25
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
республика мордовия
здоровье - общество
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика мордовия, здоровье - общество, мордовский государственный университет

Профессор рассказала об испытаниях препарата от коронавируса в Мордовии

14:25 30.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМедик, работающий с пациентами с коронавирусом
Медик, работающий с пациентами с коронавирусом
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Медик, работающий с пациентами с коронавирусом. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июн – РИА Новости. Результаты испытаний препарата "Арепливир", проводимые в Мордовском госуниверситете имени Огарева, обнадеживают, препарат способствует улучшению состояния больных COVID-19 и гибели вируса, сообщила РИА Новости руководитель исследовательского центра вуза Лариса Балыкова.
Испытания препарата от коронавируса "Арепливир" проходят в МГУ имени Огарева с начала июня.
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"Исследование препарата "Арепливир" практически завершено. В нашем исследовательском центре, одном из пяти на территории РФ, лечение завершили абсолютное большинство пациентов. Но трое из 40 человек выбыли по тем или иным причинам, поэтому окончательных результатов пока нет. В других исследовательских центрах ситуация аналогичная", - сообщила агентству профессор Балыкова.
По ее словам, на основании предварительных данных пяти исследовательских центров (210 пациентов, 10 и более дней лечения), препарат "Ареплевир" одобрен для лечения пациентов со средне-тяжелой коронавирусной инфекцией.
"Установлено, что препарат способствует более быстрой редукции клинических симптомов: в среднем на 3-4-й день отмечалась нормализация температуры, уменьшение выраженности интоксикации и дыхательных нарушений. У всех пациентов, получавших "Арепливир", в нашем центре к десятому дню наблюдалась элиминация (гибель – ред.) вируса, а в контрольной группе - только у 70%", - отметила руководитель исследовательского центра Мордовского университета.
Она рассказала, что на фоне нового противовирусного препарата, по данным КТ легких, быстрее происходил регресс легочных проявлений коронавирусной инфекции, при этом значимых негативных побочных реакций не отмечалось. Балыкова, подчеркнула, что наблюдение за пациентами продолжается.
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Ранее стало известно, что препарат для лечения новой коронавирусной инфекции "Арепливир" на основе фавипиравира фармацевтической компании "Промомед" получил одобрение Минздрава РФ. Препарат будет выпускаться в форме таблеток и применяться только в условиях стационара. Как сообщалось ранее, специалисты "Промомеда" разработали на базе саранского завода "Биохимик" собственную технологию производства полного цикла препарата.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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