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Путин призвал продолжать поисковые работы на территории Ржевского района
Президент РФ Владимир Путин призвал продолжать поисковые работы на территории Ржевского района. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T14:25
владимир путин
ржевский район
ржев
общество
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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владимир путин, ржевский район, ржев, общество

Путин призвал продолжать поисковые работы на территории Ржевского района

14:25 30.06.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату
РЖЕВ, 30 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал продолжать поисковые работы на территории Ржевского района.
"Огромное спасибо поисковикам, которые возвращают павшим их имена, а близким, потомкам - часть семейной истории. Здесь, на этой многострадальной земле, поисковая работа обязательно должна быть продолжена", - сказал Путин на открытии Ржевского мемориала Советскому солдату.
В 1942-1943 годах в наступательных и оборонительных операциях в районе Ржевско-Вяземского выступа советские войска потеряли около 400 тысяч человек убитыми, пропавшими без вести и пленными. Общие же потери (включая раненых) составили 1,16 миллиона человек. Сражения имели огромное значение для достижения Красной Армией коренного перелома в Великой Отечественной войне и закончились победой советских войск. В 2007 году Ржеву было присвоено почетное наименование "Город воинской славы".
Ржевский мемориал советскому солдату в Тверской области накануне открытия
Вчера, 03:27
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