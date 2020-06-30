Путин призвал продолжать поисковые работы на территории Ржевского района

"Огромное спасибо поисковикам, которые возвращают павшим их имена, а близким, потомкам - часть семейной истории. Здесь, на этой многострадальной земле, поисковая работа обязательно должна быть продолжена", - сказал Путин на открытии Ржевского мемориала Советскому солдату.