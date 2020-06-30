РЖЕВ, 30 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал продолжать поисковые работы на территории Ржевского района.
"Огромное спасибо поисковикам, которые возвращают павшим их имена, а близким, потомкам - часть семейной истории. Здесь, на этой многострадальной земле, поисковая работа обязательно должна быть продолжена", - сказал Путин на открытии Ржевского мемориала Советскому солдату.
В 1942-1943 годах в наступательных и оборонительных операциях в районе Ржевско-Вяземского выступа советские войска потеряли около 400 тысяч человек убитыми, пропавшими без вести и пленными. Общие же потери (включая раненых) составили 1,16 миллиона человек. Сражения имели огромное значение для достижения Красной Армией коренного перелома в Великой Отечественной войне и закончились победой советских войск. В 2007 году Ржеву было присвоено почетное наименование "Город воинской славы".
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