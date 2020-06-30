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Голосование по поправкам в Конституцию
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ОП Мордовии опровергла сообщение о вбросе бюллетеней в Саранске
Появившаяся в СМИ информация о том, что на одном из избирательных участков в Саранске был зафиксирован вброс бюллетеней, не соответствует действительности,... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T14:20
голосование по поправкам в конституцию
владимир путин
саранск
общество
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353
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владимир путин, саранск, общество

ОП Мордовии опровергла сообщение о вбросе бюллетеней в Саранске

14:20 30.06.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЖенщина голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ
Женщина голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Женщина голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ . Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июн - РИА Новости. Появившаяся в СМИ информация о том, что на одном из избирательных участков в Саранске был зафиксирован вброс бюллетеней, не соответствует действительности, женщина опустила в урну два сложенных пополам листа – свой и больной сестры, сообщает ситуационный центр Общественной палаты Мордовии.
Ранее в нескольких СМИ был опубликован сюжет местной телекомпании о ходе голосования по поправкам в Конституцию РФ, в ходе которого якобы был продемонстрирован момент вброса нескольких бюллетеней на участке №568 во время придомового голосования в Саранске.
Сообщение об увиденном в сюжете поступило и на горячую линию в ситуационный центр Общественной палаты Мордовии.
Согласно сообщению "анализ ситуации показал, что обвинения оказались голословными".
"Сразу после звонка на избирательный участок выехали члены ситуационного центра. Мобильная группа встретилась с Натальей Николаевной - именно она была запечатлена на тех видеокадрах. Женщина сообщила о том, что она пришла на придомовое голосование со своей сестрой, перенесшей инсульт. У нее нарушена координация движений и, проголосовав, она самостоятельно не смогла опустить бюллетень в ящик. Чтобы помочь своей сестре, Наталья Николаевна взяла бюллетень своей сестры и одновременно со своим опустила их в ящик", - говорится в сообщении Общественной палаты республики.
Подчеркивается, что женщина предварительно проконсультировалась с членами участковой избирательной комиссии по данному вопросу.
"Давайте исходить из реальности, что и под камеру, и без нее никаких вбросов бюллетеней быть не может. Тем более что есть фотофиксация данного момента, и на ней видно, что два бюллетеня сложены вдвое, и именно они опущены в ящик", - заявил член ситуационного центра Евгений Трифонов.
Общественники провели анализ поступивших за пять дней голосования обращений на заседании ситуационного центра Общественной палаты Республики Мордовия и пришли к выводу, что процедура голосования проходит без нарушений.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России
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Голосование по поправкам в КонституциюВладимир ПутинСаранскОбщество
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