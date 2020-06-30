ОП Мордовии опровергла сообщение о вбросе бюллетеней в Саранске

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июн - РИА Новости. Появившаяся в СМИ информация о том, что на одном из избирательных участков в Саранске был зафиксирован вброс бюллетеней, не соответствует действительности, женщина опустила в урну два сложенных пополам листа – свой и больной сестры, сообщает ситуационный центр Общественной палаты Мордовии.

Ранее в нескольких СМИ был опубликован сюжет местной телекомпании о ходе голосования по поправкам в Конституцию РФ, в ходе которого якобы был продемонстрирован момент вброса нескольких бюллетеней на участке №568 во время придомового голосования в Саранске.

Сообщение об увиденном в сюжете поступило и на горячую линию в ситуационный центр Общественной палаты Мордовии.

Согласно сообщению "анализ ситуации показал, что обвинения оказались голословными".

"Сразу после звонка на избирательный участок выехали члены ситуационного центра. Мобильная группа встретилась с Натальей Николаевной - именно она была запечатлена на тех видеокадрах. Женщина сообщила о том, что она пришла на придомовое голосование со своей сестрой, перенесшей инсульт. У нее нарушена координация движений и, проголосовав, она самостоятельно не смогла опустить бюллетень в ящик. Чтобы помочь своей сестре, Наталья Николаевна взяла бюллетень своей сестры и одновременно со своим опустила их в ящик", - говорится в сообщении Общественной палаты республики.

Подчеркивается, что женщина предварительно проконсультировалась с членами участковой избирательной комиссии по данному вопросу.

"Давайте исходить из реальности, что и под камеру, и без нее никаких вбросов бюллетеней быть не может. Тем более что есть фотофиксация данного момента, и на ней видно, что два бюллетеня сложены вдвое, и именно они опущены в ящик", - заявил член ситуационного центра Евгений Трифонов.

Общественники провели анализ поступивших за пять дней голосования обращений на заседании ситуационного центра Общественной палаты Республики Мордовия и пришли к выводу, что процедура голосования проходит без нарушений.