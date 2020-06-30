Онлайн-конференция о введении маркировки питьевой воды

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7 июля в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, в ходе которой будут обсуждаться вопросы влияния маркировки на качество упакованной питьевой воды, в том числе минеральной.