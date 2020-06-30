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Онлайн-конференция о введении маркировки питьевой воды
7 июля в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, в ходе которой будут обсуждаться вопросы влияния маркировки на качество упакованной питьевой воды, в том числе минеральной.
2020-06-30T14:20
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1573682552.jpg?1593516027
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция о введении маркировки питьевой воды

14:20 30.06.2020
11
7 июля в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, в ходе которой будут обсуждаться вопросы влияния маркировки на качество упакованной питьевой воды, в том числе минеральной.
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Участники:
- первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей МИТИН;
- директор Департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Министерства промышленности и торговли РФ Екатерина ПРИЕЗЖЕВА;
- ректор Московского государственного университета пищевых производств Михаил БАЛЫХИН.

В середине июня председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила подготовить обращение к правительству о необходимости маркировки бутилированной минеральной воды. В рамках мероприятия пойдет речь о совершенствовании контроля за добычей, розливом, транспортировкой и реализацией упакованной воды.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.

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