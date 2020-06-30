Онлайн-конференция о введении маркировки питьевой воды

Задать вопрос
Участники:
- первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей МИТИН;
- директор Департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Министерства промышленности и торговли РФ Екатерина ПРИЕЗЖЕВА;
- ректор Московского государственного университета пищевых производств Михаил БАЛЫХИН.
В середине июня председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила подготовить обращение к правительству о необходимости маркировки бутилированной минеральной воды. В рамках мероприятия пойдет речь о совершенствовании контроля за добычей, розливом, транспортировкой и реализацией упакованной воды.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
Участники:
- первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей МИТИН;
- директор Департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Министерства промышленности и торговли РФ Екатерина ПРИЕЗЖЕВА;
- ректор Московского государственного университета пищевых производств Михаил БАЛЫХИН.
В середине июня председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила подготовить обращение к правительству о необходимости маркировки бутилированной минеральной воды. В рамках мероприятия пойдет речь о совершенствовании контроля за добычей, розливом, транспортировкой и реализацией упакованной воды.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru