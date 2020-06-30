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На востоке Москвы у мужчины отобрали сумку с десятью миллионами рублей
Полиция начала проверку информации о грабеже на востоке Москвы, где у мужчины отобрали сумку с деньгами, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T14:18
москва
происшествия
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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москва, происшествия

На востоке Москвы у мужчины отобрали сумку с десятью миллионами рублей

14:18 30.06.2020
1218
© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты
Банкноты
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Банкноты . Архивное фото
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Полиция начала проверку информации о грабеже на востоке Москвы, где у мужчины отобрали сумку с деньгами, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
"Сегодня поступила информация о грабеже на 1-й улице Бухвостова, около дома 12, корпус 10. По словам заявителя, неизвестные нанесли ему травмы, отобрали сумку с денежными средствами и скрылись", - сказал собеседник агентства.
По его словам, сумма ущерба устанавливается, полиция ищет подозреваемых.
Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, пострадавший заявил, что в сумке находились 10 миллионов рублей.
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