https://ria.ru/20200630/1573682408.html
На востоке Москвы у мужчины отобрали сумку с десятью миллионами рублей
Полиция начала проверку информации о грабеже на востоке Москвы, где у мужчины отобрали сумку с деньгами, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T14:18
2020-06-30T14:18
москва
происшествия
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3
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия