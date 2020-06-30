https://ria.ru/20200630/1573682348.html
Путин рассказал о цене, заплаченной советским народом в борьбе с нацизмом
Президент России Владимир Путин заявил, что память о том, какую цену заплатил советский народ и какие потери понесла Красная армия в борьбе с нацизмом, будет... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T14:17
2020-06-30T14:44
ржев
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ржев, общество, владимир путин, в мире