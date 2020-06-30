Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200630/1573682348.html
Путин рассказал о цене, заплаченной советским народом в борьбе с нацизмом
Президент России Владимир Путин заявил, что память о том, какую цену заплатил советский народ и какие потери понесла Красная армия в борьбе с нацизмом, будет... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T14:44
ржев
общество
владимир путин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573684480_144:0:3785:2048_1400x0_80_0_0_b3121c34f410496f0d5dd06db3cb9e43.jpg
https://ria.ru/20200624/1573406434.html
ржев
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573684480_144:0:3785:2048_1400x0_80_0_0_b3121c34f410496f0d5dd06db3cb9e43.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573684480_1054:0:3785:2048_1400x0_80_0_0_d47fa919d26cc0eaa09711fc847672b3.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573684480_1475:0:3523:2048_1400x0_80_0_0_e3707df268d0573b60055a9ce83bec22.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ржев, общество, владимир путин, в мире

Путин рассказал о цене, заплаченной советским народом в борьбе с нацизмом

14:17 30.06.2020 (обновлено: 14:44 30.06.2020)
568
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату
 Президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что память о том, какую цену заплатил советский народ и какие потери понесла Красная армия в борьбе с нацизмом, будет храниться всегда.
"Мы всегда будем помнить, какую высокую цену заплатил советский народ за победу, какой удар приняла на себя и отразила Красная армия, где в едином строю сражались представители всех республик, всех национальностей Советского Союза", - сказал Путин в ходе открытия мемориала Советскому солдату под Ржевом.
По словам президента, погибли в боях, плену, госпиталях более 8,5 миллионов бойцов. И это, отметил Путин, еще не окончательные данные.
Президент РФ Владимир Путин
24 июня, 10:2475 лет Великой Победы
Путин: мы всегда будем помнить, что советский народ сокрушил нацизм
2700003
Обсудить 0
РжевОбществоВладимир ПутинВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату
Путин: Россия не допустит, чтобы подвиг советского народа затерли ложью
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии открытия Ржевского мемориала
Путин и Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату подо Ржевом
Путин и Лукашенко приняли участие в акции Сад памяти
Путин и Лукашенко высадили ели подо Ржевом
Здание Министерства иностранных дел в Москве
МИД назвал условие для участия России в наблюдении за выборами в США
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату
Путин призвал продолжать поисковые работы на территории Ржевского района
Банкноты
На востоке Москвы у мужчины отобрали сумку с десятью миллионами рублей
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД прокомментировал сообщения о вмешательстве России в выборы в США
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном
Путин объяснил необходимость многодневного голосования
Сочи
Гидрометцентр зафиксировал аномально теплую воду на российских курортах
Путин: Мы голосуем за страну, в которой хотим жить
Владимир Путин выступил с обращением к россиянам
Глава Центральной избирательной комиссии РФ Владимир Чуров
У МИД нет данных по российским наблюдателям на выборах в Белоруссии
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время голосования по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ
Жириновский считает, что выборы нужно проводить весной и в течение недели
Владимир Чуров
Чуров оценил предвыборную ситуацию в Белоруссии
Собор Святой Софии в Стамбуле
Варфоломей выступил против превращения собора Святой Софии в мечеть
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии открытия Ржевского мемориала
Лукашенко объяснил, почему нельзя "забывать дорогу к памятникам"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:12Ливийские племена передали нефтяные объекты страны ЛНА и парламенту
07:11В России увеличили предельный возраст ректоров вузов до 70 лет
07:09На Сахалине осудили уроженца Узбекистана за финансирование терроризма
07:07В США заявили, что всегда рассматривают военный сценарий против Ирана
07:04Cirque du Soleil возобновит шоу не раньше начала 2021 года
07:03Новый министр образования Бразилии уволился из-за подлога в резюме
07:01В КНР назвали закон о нацбезопасности Гонконга "специальным подарком"
06:59В Сургуте полицейских уволили после банкета в обход запретов из-за COVID
06:56Потерпевшие по делу Вайнштейна получат около 19 миллионов долларов
06:55Новый банк развития БРИКС выделил России 205 миллионов евро
06:51В Госсовете КНР прокомментировали закон о нацбезопасности Гонконга
06:43В Германии выявили 466 новых случаев COVID-19
06:42В Южной Корее зафиксировали 51 случай COVID-19
06:41В Приамурье сняли ограничение на въезд в город Свободный
06:40Эксперт рассказал, с кого должны начать вакцинацию от COVID-19
06:39В Китае за сутки выявили три случая COVID-19
06:38В Мексике выявили более 5400 новых случаев COVID-19
06:38В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,4 миллиона
06:37В Колумбии выявили почти три тысячи новых случаев COVID-19
06:36В Канаде число заразившихся коронавирусом превысило 104 тысячи человек
Лента новостейМолния