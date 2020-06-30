В Пермском крае смягчат ряд ограничений по коронавирусу

ПЕРМЬ, 30 июн - РИА Новости. Летние кафе, музеи и небольшие торговые центры в Пермском крае возобновят работу с 1 июля, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.
"С учетом положительной динамики с 1 июля при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора разрешается работа "летников" на открытом воздухе, музеев, с экскурсиями до пяти человек, и библиотек, а также торговых площадей до 800 квадратных метров с отдельным входом", - говорится в сообщении.
"У края сейчас хорошие показатели. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в регионе составляет 0,79. Впервые мы добились, чтобы показатели соответствовали нормативам Роспотребнадзора для второго этапа выхода из режима самоизоляции", - прокомментировал решение глава регионального Роспотребнадзора Виталий Костарев.
Режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса в Пермском крае был объявлен 2 апреля, пока он действует до 14 июля. В середине мая властями был введен первый этап послаблений. Части организаций разрешили возобновить работу, в том числе парикмахерским и салонам красоты, жителям позволили гулять и заниматься спортом на улице. Позднее открылись магазины непродовольственных товаров площадью до 400 квадратных метров, стоматологические клиники.
По данным минздрава, за время эпидемии в Пермском крае зарегистрирован 3691 случай заражения COVID-19, выздоровели 2584 человека, 121 скончался, на домашнем карантине остаются более 2,6 тысячи жителей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.