https://ria.ru/20200630/1573682084.html
Путин: Россия не допустит, чтобы подвиг советского народа затерли ложью
Россия не допустит, чтобы подвиг советского народа в борьбе с нацизмом был затерт ложью и фальсификациями, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T14:13
2020-06-30T15:14
75 лет великой победы
владимир путин
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, политика