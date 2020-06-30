Путин: Россия не допустит, чтобы подвиг советского народа затерли ложью

"Ржевский мемориал - еще один символ нашей общей памяти, символ преклонения перед великим и самоотверженным подвигом солдата-героя, солдата-освободителя, солдата-победителя, солдата, который спас Европу и весь мир от нацизма. Время не властно над этим подвигом и он никогда не должен, не может быть забыт, и уж тем более, затерт, замазан ложью и фальсификациями. Мы такого не допустим", - сказал Путин на открытии мемориала Советскому солдату под Ржевом.