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Путин: Россия не допустит, чтобы подвиг советского народа затерли ложью
Россия не допустит, чтобы подвиг советского народа в борьбе с нацизмом был затерт ложью и фальсификациями, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T15:14
75 лет великой победы
владимир путин
политика
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владимир путин, политика

Путин: Россия не допустит, чтобы подвиг советского народа затерли ложью

14:13 30.06.2020 (обновлено: 15:14 30.06.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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РЖЕВ, 30 июн - РИА Новости. Россия не допустит, чтобы подвиг советского народа в борьбе с нацизмом был затерт ложью и фальсификациями, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Ржевский мемориал - еще один символ нашей общей памяти, символ преклонения перед великим и самоотверженным подвигом солдата-героя, солдата-освободителя, солдата-победителя, солдата, который спас Европу и весь мир от нацизма. Время не властно над этим подвигом и он никогда не должен, не может быть забыт, и уж тем более, затерт, замазан ложью и фальсификациями. Мы такого не допустим", - сказал Путин на открытии мемориала Советскому солдату под Ржевом.
Судьбы оборвавшиеся на войне, добавил он, "всегда будут отзываться в нас незаживающей раной".
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75 лет Великой ПобедыВладимир ПутинПолитика
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