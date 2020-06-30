На Кубани мужчине, отобравшему у курьера пиццу, грозит семь лет колонии

КРАСНОДАР, 30 июн - РИА Новости. Мужчине, ограбившему в Краснодаре доставщика пиццы, грозит 7 лет лишения свободы, сообщает городское УМВД.
"Предполагаемый злоумышленник открыто похитил у курьера пиццу и денежные средства в размере 6 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Доставщик обратился в полицию, где рассказал, что во время выполнения очередного заказа поинтересовался у молодого человека расположением домов. Тот, по данным УМВД, сел к курьеру в машину, ударил его и ограбил.
"Сотрудники уголовного розыска установили государственные регистрационные знаки автомобиля службы такси, на котором скрылся предполагаемый злоумышленник. Задержать ранее не судимого 21-летнего жителя республики Адыгея удалось на съемной квартире… В настоящее время в отношении подозреваемого следователем расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ (Грабеж), санкции которой предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет. Ему избирается мера пресечения", - добавляет УМВД.
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