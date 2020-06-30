На Кубани мужчине, отобравшему у курьера пиццу, грозит семь лет колонии

"Предполагаемый злоумышленник открыто похитил у курьера пиццу и денежные средства в размере 6 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Доставщик обратился в полицию, где рассказал, что во время выполнения очередного заказа поинтересовался у молодого человека расположением домов. Тот, по данным УМВД, сел к курьеру в машину, ударил его и ограбил.