Заседание конституционного комитета Сирии может пройти в августе в Женеве

БРЮССЕЛЬ, 30 июн - РИА Новости. Заседание конституционного комитета Заседание конституционного комитета Сирии может пройти в Женеве в конце августа, а затем созываться на постоянной основе до конца года, заявил во вторник спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен

"Этот орган соберется в Женеве в конце августа с учетом ограничений по COVID-19. Он должен будет проводить регулярные встречи до конца года", - сказал Педерсен, выступая на конференции доноров Сирии "Брюссель-4".

При этом он призвал продолжить параллельно международные усилия по урегулированию в Сирии.

"Дискуссии по конституции не позволят добиться улучшения ситуации сирийцев, нужно работать над более глобальным политическим урегулированием. Это произойдет только в случае изменений в самой Сирии", - сказал Педерсен.

Он признал, что на международном уровне сохраняются серьезные разногласия по сирийскому вопросу.

"Но есть и общий интерес - прекратить страдания сирийцев, не допускать деградации ситуации и распространения COVID-19 и выполнять резолюцию ООН 2254", - сказал Педерсен.

В частности, он призвал обеспечить условия для достойного возвращения сирийских беженцев, а также освободить политических заключенных.

В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане , известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана ), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.

Очередной раунд заседаний конституционного комитета проходил в Женеве в конце ноября прошлого года, однако заседания малой группы (которая готовит основные инициативы) не состоялись из-за разногласий между делегациями.