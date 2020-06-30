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Заседание конституционного комитета Сирии может пройти в августе в Женеве
Заседание конституционного комитета Сирии может пройти в Женеве в конце августа, а затем созываться на постоянной основе до конца года, заявил во вторник... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T14:09
война в сирии
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353
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Заседание конституционного комитета Сирии может пройти в августе в Женеве

14:09 30.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСпециальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 30 июн - РИА Новости. Заседание конституционного комитета Сирии может пройти в Женеве в конце августа, а затем созываться на постоянной основе до конца года, заявил во вторник спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен.
"Этот орган соберется в Женеве в конце августа с учетом ограничений по COVID-19. Он должен будет проводить регулярные встречи до конца года", - сказал Педерсен, выступая на конференции доноров Сирии "Брюссель-4".
При этом он призвал продолжить параллельно международные усилия по урегулированию в Сирии.
"Дискуссии по конституции не позволят добиться улучшения ситуации сирийцев, нужно работать над более глобальным политическим урегулированием. Это произойдет только в случае изменений в самой Сирии", - сказал Педерсен.
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"Но есть и общий интерес - прекратить страдания сирийцев, не допускать деградации ситуации и распространения COVID-19 и выполнять резолюцию ООН 2254", - сказал Педерсен.
В частности, он призвал обеспечить условия для достойного возвращения сирийских беженцев, а также освободить политических заключенных.
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Очередной раунд заседаний конституционного комитета проходил в Женеве в конце ноября прошлого года, однако заседания малой группы (которая готовит основные инициативы) не состоялись из-за разногласий между делегациями.
В мае постоянный представитель РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов заявил, что попытка созыва конституционного комитета Сирии в Женеве будет предпринята, как только позволит ситуация с COVID-19.
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Война в СирииНур-СултанГейр ПедерсенВойна в СирииГеннадий ГатиловЖенева (город)СирияООНВ мире
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