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Гидрометцентр зафиксировал аномально теплую воду на российских курортах
Температура воды на черноморских курортах превышает средние многолетние значения на 1-1,5 градуса, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T14:07
кавказ
азовское море
байкал
роман вильфанд
гидрометцентр
республика крым
алтайский край
общество
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азовское море
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РИА Новости
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353
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кавказ, азовское море, байкал, роман вильфанд, гидрометцентр, республика крым, алтайский край, общество

Гидрометцентр зафиксировал аномально теплую воду на российских курортах

14:07 30.06.2020
582
© Фото : АО "Санаторий имени Мориса Тореза"Сочи
Сочи
© Фото : АО "Санаторий имени Мориса Тореза"
Сочи. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Температура воды на черноморских курортах превышает средние многолетние значения на 1-1,5 градуса, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Погода на курортах замечательная. Температура воды выше многолетних значений на 1-1,5 градуса. Для воды это очень много, потому что вода гораздо более инерционная система, чем атмосфера", - сказал Вильфанд.
Он также отметил, что отдыхающих ждет комфортная температура воздуха на Черноморском побережье Крыма, Кавказа, а также на побережье Азовского моря. Кроме того, хорошая погода будет в Алтайском крае и в районе Байкала.
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КавказАзовское мореБайкалРоман ВильфандГидрометцентрРеспублика КрымАлтайский крайОбщество
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