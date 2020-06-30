https://ria.ru/20200630/1573681550.html
Гидрометцентр зафиксировал аномально теплую воду на российских курортах
Температура воды на черноморских курортах превышает средние многолетние значения на 1-1,5 градуса, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T14:07
2020-06-30T14:07
кавказ
азовское море
байкал
роман вильфанд
гидрометцентр
республика крым
алтайский край
общество
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https://ria.ru/20200630/1573679586.html
2
кавказ
азовское море
байкал
республика крым
алтайский край
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/152707/53/1527075342_48:0:953:509_1400x0_80_0_0_d9ef26d9336304bcf56997c21bff0b4e.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кавказ, азовское море, байкал, роман вильфанд, гидрометцентр, республика крым, алтайский край, общество