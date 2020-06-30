Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200630/1573681442.html
СМИ: в Англии выявили COVID-19 у девяти рабочих завода BMW
Коронавирус был выявлен у девяти рабочих завода немецкого автомобильного концерна BMW в Англии, компания заявила, что "внимательно следит за ситуацией",... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T14:06
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
bmw ag
англия
великобритания
оксфорд
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568142079_14:0:1010:560_1400x0_80_0_0_69bd3a9a64a437a089bdb6cba21eb4de.jpg
англия
великобритания
оксфорд
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568142079_14:0:1010:560_1400x0_80_0_0_69bd3a9a64a437a089bdb6cba21eb4de.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568142079_138:0:885:560_1400x0_80_0_0_5e76f1953e0ce0242e0abe0adb65dcd7.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568142079_232:0:792:560_1400x0_80_0_0_bd93e421db7c2f68eab1d70c107c637f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, bmw ag, англия, великобритания, оксфорд, в мире

СМИ: в Англии выявили COVID-19 у девяти рабочих завода BMW

14:06 30.06.2020
201
© Фото : BMW AG 2020Логотип компании BMW
Логотип компании BMW
© Фото : BMW AG 2020
Логотип компании BMW . Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Коронавирус был выявлен у девяти рабочих завода немецкого автомобильного концерна BMW в Англии, компания заявила, что "внимательно следит за ситуацией", сообщает газета Oxford Mail.
Случаи заражения COVID-19 были зафиксированы в течение одной недели на расположенном в районе Коули в Оксфорде заводе BMW, специализирующемся на производстве автомобилей марки Mini.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
"Мы можем подтвердить, что девять рабочих завода Mini Plant Oxford недавно получили положительные тесты на COVID-19", - заявил представитель BMW, отметив, что компания "детально" обсудила сложившуюся ситуацию с британским Агентством при департаменте здравоохранения Великобритании Public Health England (PHE). Представители PHE также подтвердили, что ведомство оказывает поддержку заводу.
Как сообщается, подтверждение компании последовало после того, как анонимный источник связался с Oxford Mail и сообщил о случаях COVID-19 среди рабочих завода. По словам источника, "персонал (завода) начинает беспокоиться по поводу быстрого роста числа заболевших за несколько недель".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Топ-15 стран G-20 по летальности коронавирусной инфекции COVID-19
18 апреля, 19:33Распространение нового коронавируса
Топ-15 стран G-20 по летальности COVID-19
530000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19BMW AGАнглияВеликобританияОксфордВ мире
Рекомендуем
Пробирка с тестом на коронавирус
В Баварии заразились коронавирусом 44 сотрудника кейтеринговой фирмы
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
Заседание конституционного комитета Сирии может пройти в августе в Женеве
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 1118
Сочи
Гидрометцентр зафиксировал аномально теплую воду на российских курортах
Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне
В США выявили 41 556 новых случаев коронавируса за сутки
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС
Парламентский саммит ШОС пройдет в этом году
Машины на парковке в Москве
В Москве временно ограничена возможность оплатить парковку
Стенд Сбербанка на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Сбербанк сохранил бесплатное пополнение своих карт с карт других банков
Муниципальные работники во время дезинфекции Бухареста, Румыния
В Румынии число случаев COVID-19 приблизилось к 27 тысячам
Московская соборная мечеть
Мусульманская община в пандемию помогла продуктовыми наборами 7 тыс семей
Мужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Немецкий бизнес выступил за отмену санкций ЕС против России
Пицца
На Кубани мужчине, отобравшему у курьера пиццу, грозит семь лет колонии
Здание Министерства иностранных дел в Москве
МИД назвал условие для участия России в наблюдении за выборами в США
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД прокомментировал сообщения о вмешательстве России в выборы в США
Химкинское водохранилище
Росприроднадзор назвал причину загрязнения Химкинского водохранилища
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:12Ливийские племена передали нефтяные объекты страны ЛНА и парламенту
07:11В России увеличили предельный возраст ректоров вузов до 70 лет
07:09На Сахалине осудили уроженца Узбекистана за финансирование терроризма
07:07В США заявили, что всегда рассматривают военный сценарий против Ирана
07:04Cirque du Soleil возобновит шоу не раньше начала 2021 года
07:03Новый министр образования Бразилии уволился из-за подлога в резюме
07:01В КНР назвали закон о нацбезопасности Гонконга "специальным подарком"
06:59В Сургуте полицейских уволили после банкета в обход запретов из-за COVID
06:56Потерпевшие по делу Вайнштейна получат около 19 миллионов долларов
06:55Новый банк развития БРИКС выделил России 205 миллионов евро
06:51В Госсовете КНР прокомментировали закон о нацбезопасности Гонконга
06:43В Германии выявили 466 новых случаев COVID-19
06:42В Южной Корее зафиксировали 51 случай COVID-19
06:41В Приамурье сняли ограничение на въезд в город Свободный
06:40Эксперт рассказал, с кого должны начать вакцинацию от COVID-19
06:39В Китае за сутки выявили три случая COVID-19
06:38В Мексике выявили более 5400 новых случаев COVID-19
06:38В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,4 миллиона
06:37В Колумбии выявили почти три тысячи новых случаев COVID-19
06:36В Канаде число заразившихся коронавирусом превысило 104 тысячи человек
Лента новостейМолния