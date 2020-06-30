СМИ: в Англии выявили COVID-19 у девяти рабочих завода BMW

Как сообщается, подтверждение компании последовало после того, как анонимный источник связался с Oxford Mail и сообщил о случаях COVID-19 среди рабочих завода. По словам источника, "персонал (завода) начинает беспокоиться по поводу быстрого роста числа заболевших за несколько недель".