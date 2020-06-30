Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200630/1573681280.html
В Баварии заразились коронавирусом 44 сотрудника кейтеринговой фирмы
Коронавирус обнаружили у 44 сотрудников баварской кейтеринговой фирмы, которая среди прочего обслуживает больницы региона, передает телеканал n-tv со ссылкой на РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T14:04
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
германия
мюнхен
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569175959_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_7aae9735fafee36ee6731b4f2cb2bcbf.jpg
германия
мюнхен
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569175959_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_7aae9735fafee36ee6731b4f2cb2bcbf.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569175959_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_68e9713f06888f0baddbf7a6f2989dfa.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569175959_717:410:2355:2048_1400x0_80_0_0_43fe4848387678ed5f7d003ee8bc69d2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, германия, мюнхен, в мире

В Баварии заразились коронавирусом 44 сотрудника кейтеринговой фирмы

14:04 30.06.2020
350
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПробирка с тестом на коронавирус
Пробирка с тестом на коронавирус
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Пробирка с тестом на коронавирус . Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Коронавирус обнаружили у 44 сотрудников баварской кейтеринговой фирмы, которая среди прочего обслуживает больницы региона, передает телеканал n-tv со ссылкой на местные власти.
В частности, кейтеринговая фирма из города Штарнберг обслуживала клинику университета Мюнхена Гроссхадерн, где лечатся около 2 тысяч пациентов. По данным районной администрации, среди зараженных есть десять просителей убежища, которые работали в компании и проживали в общежитии.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
Из соображений защиты от инфекции власти распорядились закрыть на две недели работу кейтеринга. Кроме того, все общежитие беженцев поместили в карантин.
Ранее власти немецкой федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия ввели карантинный режим для округа Гютерсло после того, как коронавирус обнаружили у более чем 1,5 тысячи сотрудников местного мясоперерабатывающего предприятия.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
По информации института Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране, всего в Германии выявили 194 259 человек, заразившихся коронавирусом. Всего скончались 8973 заболевших, выздоровели примерно 179,1 тысячи человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Топ-15 стран G-20 по летальности коронавирусной инфекции COVID-19
18 апреля, 19:33Распространение нового коронавируса
Топ-15 стран G-20 по летальности COVID-19
112001
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ГерманияМюнхенВ мире
Рекомендуем
Логотип компании BMW
СМИ: в Англии выявили COVID-19 у девяти рабочих завода BMW
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 1118
Мужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Немецкий бизнес выступил за отмену санкций ЕС против России
Московская соборная мечеть
Мусульманская община в пандемию помогла продуктовыми наборами 7 тыс семей
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД прокомментировал сообщения о вмешательстве России в выборы в США
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
Заседание конституционного комитета Сирии может пройти в августе в Женеве
Сочи
Гидрометцентр зафиксировал аномально теплую воду на российских курортах
Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне
В США выявили 41 556 новых случаев коронавируса за сутки
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
В Германии выявили 498 новых случаев COVID-19
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС
Парламентский саммит ШОС пройдет в этом году
Мюнхенская конференция по безопасности
Генсек НАТО прокомментировал вывод американских войск из Германии
Роберт Кочарян
Суд по делу экс-президента Армении Кочаряна отложили на 7 июля
Пицца
На Кубани мужчине, отобравшему у курьера пиццу, грозит семь лет колонии
Химкинское водохранилище
Росприроднадзор назвал причину загрязнения Химкинского водохранилища
Продавец в магазине в городе Турине
Ломбардия осталась единственной областью Италии, где нужно носить маски
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:11В России увеличили предельный возраст ректоров вузов до 70 лет
07:09На Сахалине осудили уроженца Узбекистана за финансирование терроризма
07:07В США заявили, что всегда рассматривают военный сценарий против Ирана
07:04Cirque du Soleil возобновит шоу не раньше начала 2021 года
07:03Новый министр образования Бразилии уволился из-за подлога в резюме
07:01В КНР назвали закон о нацбезопасности Гонконга "специальным подарком"
06:59В Сургуте полицейских уволили после банкета в обход запретов из-за COVID
06:56Потерпевшие по делу Вайнштейна получат около 19 миллионов долларов
06:55Новый банк развития БРИКС выделил России 205 миллионов евро
06:51В Госсовете КНР прокомментировали закон о нацбезопасности Гонконга
06:43В Германии выявили 466 новых случаев COVID-19
06:42В Южной Корее зафиксировали 51 случай COVID-19
06:41В Приамурье сняли ограничение на въезд в город Свободный
06:40Эксперт рассказал, с кого должны начать вакцинацию от COVID-19
06:39В Китае за сутки выявили три случая COVID-19
06:38В Мексике выявили более 5400 новых случаев COVID-19
06:38В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,4 миллиона
06:37В Колумбии выявили почти три тысячи новых случаев COVID-19
06:36В Канаде число заразившихся коронавирусом превысило 104 тысячи человек
06:36В Красноярском крае отменили ограничения, введенные из-за COVID-19
Лента новостейМолния