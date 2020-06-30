Росприроднадзор назвал причину загрязнения Химкинского водохранилища

"Установлен источник сброса нефтепродуктов (масла) по адресу: г. Химки, Коммунальный проезд 12, ГВСУ "Спецстрой". Проведен осмотр территории ГВСУ "Спецстрой". При осмотре колодца на территории указанной организации установлено, что указанное сооружение наполнено нефтепродуктами (маслом). Произведен отбор проб. Также на территории ГВСУ "Спецстрой" выявлены дополнительные открытые резервуары с нефтепродуктами (маслом), а также заброшенная автозаправка с подземными резервуарами, в которых содержатся остатки нефтепродуктов (предположительно, дизельное топливо)", - говорится в сообщении.