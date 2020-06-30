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Росприроднадзор назвал причину загрязнения Химкинского водохранилища
Утечка нефтепродуктов в Химкинское водохранилище произошла с территории главного военно-строительного управления "Спецстрой", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T14:04
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
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химки
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федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральное агентство водных ресурсов (росводресурсы), химки, происшествия

Росприроднадзор назвал причину загрязнения Химкинского водохранилища

14:04 30.06.2020
997
© РИА Новости / В. Павлов / Перейти в фотобанкХимкинское водохранилище
Химкинское водохранилище
© РИА Новости / В. Павлов
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Утечка нефтепродуктов в Химкинское водохранилище произошла с территории главного военно-строительного управления "Спецстрой", сообщает пресс-служба Росприроднадзора.
Ранее специалисты выявили загрязнение на поверхности реки Чернавка в Химках, причиной стал коллектор ливневой канализации, который эксплуатирует МУП "Химводосток". Росводресурсы сообщали, что нефтепродукты разлились на Химкинском водохранилище на 22 тысячах квадратных метров, ПДК превышены в тысячу раз.
"Установлен источник сброса нефтепродуктов (масла) по адресу: г. Химки, Коммунальный проезд 12, ГВСУ "Спецстрой". Проведен осмотр территории ГВСУ "Спецстрой". При осмотре колодца на территории указанной организации установлено, что указанное сооружение наполнено нефтепродуктами (маслом). Произведен отбор проб. Также на территории ГВСУ "Спецстрой" выявлены дополнительные открытые резервуары с нефтепродуктами (маслом), а также заброшенная автозаправка с подземными резервуарами, в которых содержатся остатки нефтепродуктов (предположительно, дизельное топливо)", - говорится в сообщении.
Как уточняет ведомство, в рядом расположенных колодцах городского коллектора по указанному адресу также есть нефтепродукты.
Специалисты Роспотребнадзора подтвердили превышение предельно-допустимой концентрации загрязняющих веществ в районе загрязнения в 1000 раз.
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