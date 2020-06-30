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Религия и мировоззрение
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Мусульманская община в пандемию помогла продуктовыми наборами 7 тыс семей
Российские мусульмане за минувшие три месяца оказали помощь более чем 7 тысячам российских семей, а также нескольким тысячам трудовых мигрантов, раздав им... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T14:04
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353
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новости - религия и мировоззрение, снг, афганистан, йемен, общество

Мусульманская община в пандемию помогла продуктовыми наборами 7 тыс семей

14:04 30.06.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкМосковская соборная мечеть
Московская соборная мечеть
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Российские мусульмане за минувшие три месяца оказали помощь более чем 7 тысячам российских семей, а также нескольким тысячам трудовых мигрантов, раздав им продуктовые наборы и обеспечив горячим питанием, рассказал РИА Новости гендиректор благотворительного фонда "Закят" при Духовном управлении мусульман РФ Рифат Измайлов.
"За время пандемии фонд "Закят" активно участвовал в оказании помощи всем нуждающимся гражданам России. Мы раздали продуктовых наборов более 7 тысячам семей. Более 120 тонн продуктовой помощи. Накормили горячей едой около 30 тысяч человек", - сказал Измайлов.
Также, по его словам, верующие ежедневно помогали пожилым гражданам.
"Также мы поддерживали граждан СНГ, так как они попали в трудное положение. Ежедневно в течение месяца Рамадан доставляли им горячее питание. Продуктовые наборы и по сей день передаем нуждающимся, которые еще не вышли из сложной ситуации", - отметил Измайлов.
Кроме того, российские мусульмане, по его словам, поддержали сирийских и палестинских беженцев, передав им 2,5 тысячи продуктовых наборов, помощь также получили жители Йемена и Афганистана.
Верующие на намазе в праздник Курбан-Байрам в казанской мечети Кул-Шариф
Вчера, 13:25Религия и мировоззрение
Российские мусульмане помогут нуждающимся в Курбан-байрам
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеСНГАфганистанЙеменОбщество
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