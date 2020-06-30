Мусульманская община в пандемию помогла продуктовыми наборами 7 тыс семей

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Российские мусульмане за минувшие три месяца оказали помощь более чем 7 тысячам российских семей, а также нескольким тысячам трудовых мигрантов, раздав им продуктовые наборы и обеспечив горячим питанием, рассказал РИА Новости гендиректор благотворительного фонда "Закят" при Духовном управлении мусульман РФ Рифат Измайлов.

"За время пандемии фонд "Закят" активно участвовал в оказании помощи всем нуждающимся гражданам России. Мы раздали продуктовых наборов более 7 тысячам семей. Более 120 тонн продуктовой помощи. Накормили горячей едой около 30 тысяч человек", - сказал Измайлов.

Также, по его словам, верующие ежедневно помогали пожилым гражданам.

"Также мы поддерживали граждан СНГ, так как они попали в трудное положение. Ежедневно в течение месяца Рамадан доставляли им горячее питание. Продуктовые наборы и по сей день передаем нуждающимся, которые еще не вышли из сложной ситуации", - отметил Измайлов.