Альфа-Банк провел первый чемпионат по программированию Alfa Battle

"Чемпионат оказался феноменальным как по числу участников, каждый из которых - уникальный специалист, так и по массовому интересу к нему. Участники баттла получили неповторимый опыт и возможность попасть в "команду мечты". А мы привлечем лучших сотрудников, в том числе из регионов. В конкуренции за IT-специалистов сегодня побеждают не только стабильные, но и инновационные компании с горизонтальной моделью управления", – приводятся в сообщении слова главного управляющего директора Альфа-Банка Владимира Верхошинского, вручившего награды чемпионам Alfa Battle.