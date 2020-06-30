Альфа-Банк провел первый чемпионат по программированию Alfa Battle

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Около 1500 ИТ-специалистов приняли участие в крупнейшем java-чемпионате по прикладному программированию Alfa Battle, который Альфа-Банк провел совместно с "Билайн" и X5 Retail Group, сообщает пресс-служба банка.
В финале на протяжении пяти часов в прямом эфире 200 победителей отборочного тура из 50 городов решали задачи из реальной практики трех компаний. Одновременно проходила стрим-конференция с участием топ-менеджеров и разработчиков компаний Альфа-Групп. Мероприятие привлекло почти 50 тысяч просмотров.
Первое место с большим отрывом занял Михаил Бурштейн из Москвы, получивший призовой фонд в 250 тысяч рублей. Второе место и 150 тысяч рублей получил Александр Илюшечкин из Москвы. Третье место с призовым фондом в 100 тысяч рублей занял Павел Любинский из Санкт-Петербурга. Победитель конкурса за лучший вопрос спикеру получил билет на онлайн-конференцию JPoint от JUG.ru. В течение месяца лучшие участники Alfa Battle получат предложения о трудоустройстве в Альфа-Банк, Билайн и Х5 Retail Group.
"Чемпионат оказался феноменальным как по числу участников, каждый из которых - уникальный специалист, так и по массовому интересу к нему. Участники баттла получили неповторимый опыт и возможность попасть в "команду мечты". А мы привлечем лучших сотрудников, в том числе из регионов. В конкуренции за IT-специалистов сегодня побеждают не только стабильные, но и инновационные компании с горизонтальной моделью управления", – приводятся в сообщении слова главного управляющего директора Альфа-Банка Владимира Верхошинского, вручившего награды чемпионам Alfa Battle.
По его словам, в конкуренции за IT-специалистов сегодня побеждают не только стабильные, но и инновационные компании с горизонтальной моделью управления. "Альфа-Банк при конкурентных зарплатах и современном офисном пространстве, дает еще и нечто большее – возможность свободно принимать решения и создавать самые крутые проекты. Уверен, что вскоре мы увидим в команде Альфа-Банка много новых умных и свободных ребят", - отметил Верхошинский.