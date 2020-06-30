Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200630/1573681081.html
В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 1118
За последние сутки в Латвии выявлен один новый случай COVID-19, общее число заболевших достигло 1118 человек, говорится в сообщении на сайте Центра профилактики РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T14:03
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
латвия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568686543_0:209:3070:1936_1400x0_80_0_0_c285c931ffdb7bb24cd226f251d369e0.jpg
латвия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568686543_0:209:3070:1936_1400x0_80_0_0_c285c931ffdb7bb24cd226f251d369e0.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568686543_339:0:3070:2048_1400x0_80_0_0_74587464efd5bdd73bec2cc9c48f5689.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568686543_929:0:2977:2048_1400x0_80_0_0_b6c8eb4473f81aec0e81ec141a0cfcee.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, латвия, в мире

В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 1118

14:03 30.06.2020
131
© Sputnik / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкМобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
© Sputnik / Сергей Мелконов
Перейти в фотобанк
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге. Архивное фото
РИГА, 30 июн - РИА Новости. За последние сутки в Латвии выявлен один новый случай COVID-19, общее число заболевших достигло 1118 человек, говорится в сообщении на сайте Центра профилактики и контроля заболеваний.
"За прошедшие сутки проведено 2060 тестов на COVID-19, выявлен один новый случай заражения. В целом за время пандемии в Латвии сделано 150 837 тестов, заболевание выявлено у 1118 человек", - говорится в сообщении.
Выздоровели 974 человека, или 87% заболевших, умерли 30 человек (2,7%).
В настоящее время COVID-19 больны 114 человек. В больницах находятся семь пациентов, у шести заболевание средней тяжести, один человек находится в тяжелом состоянии.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
110100
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоЛатвияВ мире
Рекомендуем
Муниципальные работники во время дезинфекции Бухареста, Румыния
В Румынии число случаев COVID-19 приблизилось к 27 тысячам
Пробирка с тестом на коронавирус
В Баварии заразились коронавирусом 44 сотрудника кейтеринговой фирмы
Логотип компании BMW
СМИ: в Англии выявили COVID-19 у девяти рабочих завода BMW
Московская соборная мечеть
Мусульманская община в пандемию помогла продуктовыми наборами 7 тыс семей
Химкинское водохранилище
Росприроднадзор назвал причину загрязнения Химкинского водохранилища
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном
Путин объяснил необходимость многодневного голосования
Сочи
Гидрометцентр зафиксировал аномально теплую воду на российских курортах
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
Заседание конституционного комитета Сирии может пройти в августе в Женеве
Роберт Кочарян
Суд по делу экс-президента Армении Кочаряна отложили на 7 июля
Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне
В США выявили 41 556 новых случаев коронавируса за сутки
Подготовка к захоронению умерших от COVID-19 на муниципальном кладбище в Тихуане, штат Нижняя Калифорния, Мексика
В Мексике выявили более 5400 новых случаев COVID-19
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
В МГД внесли законопроект "о детях войны", закрепляющий их статус
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС
Парламентский саммит ШОС пройдет в этом году
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД прокомментировал сообщения о вмешательстве России в выборы в США
Женщина голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Москве
Эксперты оценили уровень организации голосования по поправкам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:11В России увеличили предельный возраст ректоров вузов до 70 лет
07:09На Сахалине осудили уроженца Узбекистана за финансирование терроризма
07:07В США заявили, что всегда рассматривают военный сценарий против Ирана
07:04Cirque du Soleil возобновит шоу не раньше начала 2021 года
07:03Новый министр образования Бразилии уволился из-за подлога в резюме
07:01В КНР назвали закон о нацбезопасности Гонконга "специальным подарком"
06:59В Сургуте полицейских уволили после банкета в обход запретов из-за COVID
06:56Потерпевшие по делу Вайнштейна получат около 19 миллионов долларов
06:55Новый банк развития БРИКС выделил России 205 миллионов евро
06:51В Госсовете КНР прокомментировали закон о нацбезопасности Гонконга
06:43В Германии выявили 466 новых случаев COVID-19
06:42В Южной Корее зафиксировали 51 случай COVID-19
06:41В Приамурье сняли ограничение на въезд в город Свободный
06:40Эксперт рассказал, с кого должны начать вакцинацию от COVID-19
06:39В Китае за сутки выявили три случая COVID-19
06:38В Мексике выявили более 5400 новых случаев COVID-19
06:38В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,4 миллиона
06:37В Колумбии выявили почти три тысячи новых случаев COVID-19
06:36В Канаде число заразившихся коронавирусом превысило 104 тысячи человек
06:36В Красноярском крае отменили ограничения, введенные из-за COVID-19
Лента новостейМолния