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Путин и Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату подо Ржевом
Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату подо Ржевом. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T16:55
75 лет великой победы
ржевский район
белоруссия
александр лукашенко
владимир путин
ржев
политика
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Ладно Лукашенко, но Путин-то что там забыл. Под руководством Беларусии выходят фильмы Брестская крепость, В августе 44 и прочие, под руководством России Сталинград про Катю ..., Утомлённые солнцем про пейзажи окна самолёта, 28 панфиловцев сняли на народыне деньги а власть примазалась но с условием чтоб в кадре ни одного советского флага.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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ржевский район, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, ржев, политика

Путин и Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату подо Ржевом

14:01 30.06.2020 (обновлено: 16:55 30.06.2020)
73667
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии открытия Ржевского мемориала
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии открытия Ржевского мемориала
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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РЖЕВ, 30 июн — РИА Новости. Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату подо Ржевом.
При встрече главы государств обнялись, подошли к памятнику и возложили букеты алых роз.
"Мы всегда будем помнить, какую высокую цену заплатил советский народ за победу, какой удар приняла на себя и отразила Красная армия, где в едином строю сражались представители всех республик, всех национальностей Советского Союза", — сказал Путин во время церемонии, на которой также присутствовали ветераны.
После этого президенты поучаствовали в международной акции "Сад памяти" и высадили ели в память о погибших в Великой Отечественной войне.
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

30 июня 2020. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату.

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии открытия Ржевского мемориала
1 из 7

30 июня 2020. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

30 июня 2020. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату.

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии открытия Ржевского мемориала
2 из 7

30 июня 2020. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

30 июня 2020. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко приветствуют ветеранов на церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату.

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко приветствуют ветеранов на церемонии открытия Ржевского мемориала
3 из 7

30 июня 2020. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко приветствуют ветеранов на церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

30 июня 2020. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время церемонии возложения венка к Ржевскому мемориалу Советскому солдату.

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время церемонии возложения венка к Ржевскому мемориалу Советскому солдату
4 из 7

30 июня 2020. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время церемонии возложения венка к Ржевскому мемориалу Советскому солдату.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

30 июня 2020. Президент России Владимир Путин во время церемонии возложения цветов к Ржевскому мемориалу Советскому солдату.

Президент РФ Владимир Путин во время церемонии возложения цветов к Ржевскому мемориалу Советскому солдату
5 из 7

30 июня 2020. Президент России Владимир Путин во время церемонии возложения цветов к Ржевскому мемориалу Советскому солдату.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

30 июня 2020. Президент России Владимир Путин выступает на церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату.

Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату
6 из 7

30 июня 2020. Президент России Владимир Путин выступает на церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк30 июня 2020. Ржевский мемориал Cоветскому солдату в Тверской области.
Ржевский мемориал Cоветскому солдату в Тверской области
7 из 7
30 июня 2020. Ржевский мемориал Cоветскому солдату в Тверской области.
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
1 из 7

30 июня 2020. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
2 из 7

30 июня 2020. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
3 из 7

30 июня 2020. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко приветствуют ветеранов на церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
4 из 7

30 июня 2020. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время церемонии возложения венка к Ржевскому мемориалу Советскому солдату.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
5 из 7

30 июня 2020. Президент России Владимир Путин во время церемонии возложения цветов к Ржевскому мемориалу Советскому солдату.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
6 из 7

30 июня 2020. Президент России Владимир Путин выступает на церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
7 из 7
30 июня 2020. Ржевский мемориал Cоветскому солдату в Тверской области.
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Ржевский солдат — бронзовая скульптура высотой 25 метров и весом около 80 тонн, которая расположилась у деревни Хорошево Ржевского района Тверской области. Мемориал построили по инициативе ветеранов и на народные пожертвования.
Проект реализовало Российское военно-историческое общество при поддержке Союзного государства, Минкультуры и областного правительства.
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75 лет Великой ПобедыРжевский районБелоруссияАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинРжевПолитика
Популярные комментарии
Ладно Лукашенко, но Путин-то что там забыл. Под руководством Беларусии выходят фильмы Брестская крепость, В августе 44 и прочие, под руководством России Сталинград про Катю ..., Утомлённые солнцем про пейзажи окна самолёта, 28 панфиловцев сняли на народыне деньги а власть примазалась но с условием чтоб в кадре ни одного советского флага.
30 июня, 15:09
Владимир Врун-гель
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