Путин и Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату подо Ржевом

"Мы всегда будем помнить, какую высокую цену заплатил советский народ за победу, какой удар приняла на себя и отразила Красная армия, где в едином строю сражались представители всех республик, всех национальностей Советского Союза", — сказал Путин во время церемонии, на которой также присутствовали ветераны.