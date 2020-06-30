Путин и Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату подо Ржевом

Путин и Лукашенко на открытии Ржевского мемориала. Тепло обнялись и тепло поприветствовали ветеранов pic.twitter.com/mAi4txNZUN— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) June 30, 2020
30 июня 2020. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату.
30 июня 2020. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату.
30 июня 2020. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату.
30 июня 2020. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату.
30 июня 2020. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко приветствуют ветеранов на церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату.
30 июня 2020. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко приветствуют ветеранов на церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату.
30 июня 2020. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время церемонии возложения венка к Ржевскому мемориалу Советскому солдату.
30 июня 2020. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время церемонии возложения венка к Ржевскому мемориалу Советскому солдату.
30 июня 2020. Президент России Владимир Путин во время церемонии возложения цветов к Ржевскому мемориалу Советскому солдату.
30 июня 2020. Президент России Владимир Путин во время церемонии возложения цветов к Ржевскому мемориалу Советскому солдату.
30 июня 2020. Президент России Владимир Путин выступает на церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату.
30 июня 2020. Президент России Владимир Путин выступает на церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату.
30 июня 2020. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату.
30 июня 2020. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату.
30 июня 2020. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко приветствуют ветеранов на церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату.
30 июня 2020. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время церемонии возложения венка к Ржевскому мемориалу Советскому солдату.
30 июня 2020. Президент России Владимир Путин во время церемонии возложения цветов к Ржевскому мемориалу Советскому солдату.
30 июня 2020. Президент России Владимир Путин выступает на церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату.