В МГД внесли законопроект "о детях войны", закрепляющий их статус

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Депутаты внесли в Мосгордуму новый законопроект "о детях войны", предлагается закрепить в законе их статус и назначить ежегодные выплаты всем детям войны, средства на которые автоматически будут заложены в бюджете города, сообщил РИА Новости редактор проекта, депутат Мосгордумы Николай Зубрилин.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о ежемесячной выплате для "детей войны". Новая выплата, которая устанавливается с 1 января 2020 года, касается москвичей, родившихся в период с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года, которые ранее не имели права на меры социальной поддержки, установленные федеральным или городским законодательством. Размер выплаты составил 1 584 рубля, что соответствует размеру ежемесячной выплаты труженикам тыла. Предполагалось, что новую выплату будут получать более 80 тысяч горожан.
"По указу мэра на 2020 год обеспечили категорию детей войны, которые не имеют льгот, выплатами ежемесячными, но только на один год. Сумма около двух миллиардов на это расходуется из бюджета. Но мы хотим, чтобы не ежегодно все это продлялось, а чтобы это было на постоянной основе, и статус детей войны был закреплён в законе. Для этого мы и внесли законопроект, чтобы закон о детях войны предполагал обязательные выплаты, а в бюджете города Москвы автоматически будут закладываться на это определенные денежные средства",- сказал Зубрилин.
По его словам, сейчас получают выплаты всего лишь 83 тысячи пенсионеров категории "дети войны", но в Москве их проживает 750 тысяч.
"Есть определенное неравноправие. Если у человека есть государственные награды, ведомственные грамоты и льготы по квартплате и на проезд и так далее, то им уже не полагается выплата. Независимо от государственных наград нужны выплаты для всех ветеранов детей войны, потому что когда они были в малом возрасте, никто из них не знал, кто из них будет государством награждён, а кто не будет , но все они переживали тяготы и лишения довоенных и военных лет, поэтому они должны быть равны между собой и получать выплаты",- сказал Зубрилин.