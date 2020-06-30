В МГД внесли законопроект "о детях войны", закрепляющий их статус

"По указу мэра на 2020 год обеспечили категорию детей войны, которые не имеют льгот, выплатами ежемесячными, но только на один год. Сумма около двух миллиардов на это расходуется из бюджета. Но мы хотим, чтобы не ежегодно все это продлялось, а чтобы это было на постоянной основе, и статус детей войны был закреплён в законе. Для этого мы и внесли законопроект, чтобы закон о детях войны предполагал обязательные выплаты, а в бюджете города Москвы автоматически будут закладываться на это определенные денежные средства",- сказал Зубрилин.

"Есть определенное неравноправие. Если у человека есть государственные награды, ведомственные грамоты и льготы по квартплате и на проезд и так далее, то им уже не полагается выплата. Независимо от государственных наград нужны выплаты для всех ветеранов детей войны, потому что когда они были в малом возрасте, никто из них не знал, кто из них будет государством награждён, а кто не будет , но все они переживали тяготы и лишения довоенных и военных лет, поэтому они должны быть равны между собой и получать выплаты",- сказал Зубрилин.