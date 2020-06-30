Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200630/1573680908.html
В МГД внесли законопроект "о детях войны", закрепляющий их статус
Депутаты внесли в Мосгордуму новый законопроект "о детях войны", предлагается закрепить в законе их статус и назначить ежегодные выплаты всем детям войны,... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T14:00
московская городская дума
сергей собянин
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155635/24/1556352461_0:317:3076:2047_1400x0_80_0_0_2681ce7fa8a6aa6227ef2535ea9a7042.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200501/1570858405.html
1
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/155635/24/1556352461_0:317:3076:2047_1400x0_80_0_0_2681ce7fa8a6aa6227ef2535ea9a7042.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155635/24/1556352461_347:0:3076:2047_1400x0_80_0_0_e3a5c5061716fa54081a9987058e54fe.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155635/24/1556352461_978:0:3025:2047_1400x0_80_0_0_52f96d93abb44f0474f35b052c3a3659.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
московская городская дума, сергей собянин, москва, общество

В МГД внесли законопроект "о детях войны", закрепляющий их статус

14:00 30.06.2020
438
© РИА Новости / Владимир АстапковичЗдание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Депутаты внесли в Мосгордуму новый законопроект "о детях войны", предлагается закрепить в законе их статус и назначить ежегодные выплаты всем детям войны, средства на которые автоматически будут заложены в бюджете города, сообщил РИА Новости редактор проекта, депутат Мосгордумы Николай Зубрилин.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о ежемесячной выплате для "детей войны". Новая выплата, которая устанавливается с 1 января 2020 года, касается москвичей, родившихся в период с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года, которые ранее не имели права на меры социальной поддержки, установленные федеральным или городским законодательством. Размер выплаты составил 1 584 рубля, что соответствует размеру ежемесячной выплаты труженикам тыла. Предполагалось, что новую выплату будут получать более 80 тысяч горожан.
"По указу мэра на 2020 год обеспечили категорию детей войны, которые не имеют льгот, выплатами ежемесячными, но только на один год. Сумма около двух миллиардов на это расходуется из бюджета. Но мы хотим, чтобы не ежегодно все это продлялось, а чтобы это было на постоянной основе, и статус детей войны был закреплён в законе. Для этого мы и внесли законопроект, чтобы закон о детях войны предполагал обязательные выплаты, а в бюджете города Москвы автоматически будут закладываться на это определенные денежные средства",- сказал Зубрилин.
По его словам, сейчас получают выплаты всего лишь 83 тысячи пенсионеров категории "дети войны", но в Москве их проживает 750 тысяч.
"Есть определенное неравноправие. Если у человека есть государственные награды, ведомственные грамоты и льготы по квартплате и на проезд и так далее, то им уже не полагается выплата. Независимо от государственных наград нужны выплаты для всех ветеранов детей войны, потому что когда они были в малом возрасте, никто из них не знал, кто из них будет государством награждён, а кто не будет , но все они переживали тяготы и лишения довоенных и военных лет, поэтому они должны быть равны между собой и получать выплаты",- сказал Зубрилин.
Дети, лишенные детства. Кого воспитала война
1 мая, 12:4675 лет Победы - Радио Sputnik
Дети, лишенные детства. Кого воспитала война
710003
Обсудить 1
Московская городская думаСергей СобянинМоскваОбщество
Рекомендуем
Овощи
Доктор Мясников назвал самый полезный овощ
Работа дежурного детского сада
Жителям Подмосковья рассказали о новых правилах, действующих в детсадах
Избирательный участок
Новосибирский облизбирком объяснил голосование мужчины за четверых
Пицца
На Кубани мужчине, отобравшему у курьера пиццу, грозит семь лет колонии
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
В деле о ДТП с участием Ефремова появился новый потерпевший
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном
Путин объяснил необходимость многодневного голосования
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии открытия Ржевского мемориала
Путин и Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату подо Ржевом
Анастасия Волочкова
Водитель Волочковой просит рассмотреть в Москве дело о поездке в Дивеево
Муниципальные работники во время дезинфекции Бухареста, Румыния
В Румынии число случаев COVID-19 приблизилось к 27 тысячам
Химкинское водохранилище
Росприроднадзор назвал причину загрязнения Химкинского водохранилища
Мужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Немецкий бизнес выступил за отмену санкций ЕС против России
Президент РФ Владимир Путин поздравляет военнослужащих и ветеранов пограничной службы ФСБ России с Днём пограничника. 28 мая 2020
Владимир Путин выступил с обращением к россиянам
Банкноты
На востоке Москвы у мужчины отобрали сумку с десятью миллионами рублей
Всероссийская перепись населения
В России началось производство планшетов для переписи населения
Сочи
Гидрометцентр зафиксировал аномально теплую воду на российских курортах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:11В России увеличили предельный возраст ректоров вузов до 70 лет
07:09На Сахалине осудили уроженца Узбекистана за финансирование терроризма
07:07В США заявили, что всегда рассматривают военный сценарий против Ирана
07:04Cirque du Soleil возобновит шоу не раньше начала 2021 года
07:03Новый министр образования Бразилии уволился из-за подлога в резюме
07:01В КНР назвали закон о нацбезопасности Гонконга "специальным подарком"
06:59В Сургуте полицейских уволили после банкета в обход запретов из-за COVID
06:56Потерпевшие по делу Вайнштейна получат около 19 миллионов долларов
06:55Новый банк развития БРИКС выделил России 205 миллионов евро
06:51В Госсовете КНР прокомментировали закон о нацбезопасности Гонконга
06:43В Германии выявили 466 новых случаев COVID-19
06:42В Южной Корее зафиксировали 51 случай COVID-19
06:41В Приамурье сняли ограничение на въезд в город Свободный
06:40Эксперт рассказал, с кого должны начать вакцинацию от COVID-19
06:39В Китае за сутки выявили три случая COVID-19
06:38В Мексике выявили более 5400 новых случаев COVID-19
06:38В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,4 миллиона
06:37В Колумбии выявили почти три тысячи новых случаев COVID-19
06:36В Канаде число заразившихся коронавирусом превысило 104 тысячи человек
06:36В Красноярском крае отменили ограничения, введенные из-за COVID-19
Лента новостейМолния