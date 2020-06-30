В Румынии число случаев COVID-19 приблизилось к 27 тысячам

Муниципальные работники во время дезинфекции Бухареста, Румыния

Муниципальные работники во время дезинфекции Бухареста, Румыния

© AP Photo / Vadim Ghirda Муниципальные работники во время дезинфекции Бухареста, Румыния

КИШИНЕВ, 30 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 388, до 26 970, всего с начала пандемии умер 1651 человек, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине.

Ранее власти страны сообщали о 26 582 случаях заражения, 1634 из которых стали летальными.

"На сегодня в Румынии подтверждены 26 970 случаев заражения коронавирусом. Всего в Румынии умер 1651 человек, зараженный коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала.

При этом власти отмечают, что более 20,1 тысячи пациентов вылечились и были выписаны из больниц.

В Румынии с 15 мая перестал действовать режим ЧС, ему на смену власти объявили режим повышенной готовности, который будет действовать до 17 июля. Жители страны продолжают носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 10 миллионов случаев заражения, свыше 499 тысяч человек скончались.