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В Румынии число случаев COVID-19 приблизилось к 27 тысячам
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 388, до 26 970, всего с начала пандемии умер 1651 человек, сообщил телеканал Digi РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T14:00
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
румыния
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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коронавирус covid-19, воз, румыния, в мире

В Румынии число случаев COVID-19 приблизилось к 27 тысячам

14:00 30.06.2020
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© AP Photo / Vadim GhirdaМуниципальные работники во время дезинфекции Бухареста, Румыния
Муниципальные работники во время дезинфекции Бухареста, Румыния
© AP Photo / Vadim Ghirda
Муниципальные работники во время дезинфекции Бухареста, Румыния
КИШИНЕВ, 30 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 388, до 26 970, всего с начала пандемии умер 1651 человек, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине.
Ранее власти страны сообщали о 26 582 случаях заражения, 1634 из которых стали летальными.
"На сегодня в Румынии подтверждены 26 970 случаев заражения коронавирусом. Всего в Румынии умер 1651 человек, зараженный коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала.
При этом власти отмечают, что более 20,1 тысячи пациентов вылечились и были выписаны из больниц.
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В Румынии с 15 мая перестал действовать режим ЧС, ему на смену власти объявили режим повышенной готовности, который будет действовать до 17 июля. Жители страны продолжают носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10 миллионов случаев заражения, свыше 499 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗРумынияВ мире
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