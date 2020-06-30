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Суд по делу экс-президента Армении Кочаряна отложили на 7 июля
Заседание суда в Ереване по делу бывшего президента Армении Роберта Кочаряна отложен на 7 июля, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T13:55
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Суд по делу экс-президента Армении Кочаряна отложили на 7 июля

13:55 30.06.2020
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкРоберт Кочарян
Роберт Кочарян
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Роберт Кочарян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 30 июн – РИА Новости. Заседание суда в Ереване по делу бывшего президента Армении Роберта Кочаряна отложен на 7 июля, передает корреспондент РИА Новости.
Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По делу также проходят бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, экс-глава минобороны Сейран Оганян и экс-руководитель администрации президента Армен Геворгян.
Полицейские во время акции у здания суда в Ереване
19 июня, 23:21
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Во вторник адвокат Хачатурова Мигран Погосян заявил, что контактировал с пациентом с подтвержденным коронавирусом, а защита Кочаряна потребовала обеспечить социальную дистанцию между участниками процесса. Сам экс-президент потребовал объявить 30-минутный перерыв для дезинфекции зала, судья по делу Анна Данибекян ответила, что это технически невозможно и объявила перерыв, чтобы принять решение - продолжить заседание во вторник или перенести его на другой день. Вернувшись, она огласила решение о переносе заседания.
"Учитывая обстоятельства, изложенные адвокатом Миграном Погосяном, а также технические проблемы, заседание суда откладывается и начнется 7 июля в 13.00 (12.00 мск)", - заявила Данибекян в ходе процесса.
Бывший президент Армении Роберт Кочарян на заседании суда общей юрисдикции Еревана. 25 февраля 2020
22 июня, 09:18
Экc-глава Армении Кочарян рассказал о планах после освобождения
Восемнадцатого июня апелляционный суд Армении принял решение освободить Кочаряна под залог в 2 миллиарда драмов (около 4,15 миллиона долларов). Таким образом он удовлетворил жалобу адвокатов Кочаряна на решение суда первой инстанции города Еревана, отказавшегося его освобождать. Кочарян вернулся домой из больницы 19 июня после выплаты залога.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Юрий ХачатуровКоронавирусыОДКБСейран ОганянРоберт КочарянЕреванАрменияВ мире
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