Суд по делу экс-президента Армении Кочаряна отложили на 7 июля

ЕРЕВАН, 30 июн – РИА Новости. Заседание суда в Ереване по делу бывшего президента Армении Роберта Кочаряна отложен на 7 июля, передает корреспондент РИА Новости.
Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По делу также проходят бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, экс-глава минобороны Сейран Оганян и экс-руководитель администрации президента Армен Геворгян.
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Во вторник адвокат Хачатурова Мигран Погосян заявил, что контактировал с пациентом с подтвержденным коронавирусом, а защита Кочаряна потребовала обеспечить социальную дистанцию между участниками процесса. Сам экс-президент потребовал объявить 30-минутный перерыв для дезинфекции зала, судья по делу Анна Данибекян ответила, что это технически невозможно и объявила перерыв, чтобы принять решение - продолжить заседание во вторник или перенести его на другой день. Вернувшись, она огласила решение о переносе заседания.
"Учитывая обстоятельства, изложенные адвокатом Миграном Погосяном, а также технические проблемы, заседание суда откладывается и начнется 7 июля в 13.00 (12.00 мск)", - заявила Данибекян в ходе процесса.
Восемнадцатого июня апелляционный суд Армении принял решение освободить Кочаряна под залог в 2 миллиарда драмов (около 4,15 миллиона долларов). Таким образом он удовлетворил жалобу адвокатов Кочаряна на решение суда первой инстанции города Еревана, отказавшегося его освобождать. Кочарян вернулся домой из больницы 19 июня после выплаты залога.
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