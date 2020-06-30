Эксперты оценили уровень организации голосования по поправкам

С.-ПЕТЕРБУРГ/МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Россия демонстрирует высокий уровень организации и открытости голосования по поправкам к конституции в условиях пандемии COVID-19, заявили журналистам наблюдающие за голосованием международные эксперты.
"Прежде всего отмечу, что сам процесс голосования организован на высоком уровне. Это высокий уровень открытости, доступности, не только для СМИ, но и для международных экспертов. Высокий уровень мер в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией - санитарная отработка, замер температуры. Можно сказать, что это беспрецедентный опыт и на международном уровне - проведения голосования в условиях пандемии. Во многих странах мира политическая жизнь замерла, а это имеет серьезное значение и может иметь долгосрочные последствия", - сказал международный эксперт из Белоруссии, представитель Ассоциации содействия интеграции Сергей Лущ.
Он подчеркнул, что организаторы голосования ответили на все вопросы иностранных экспертов.
"Мы были допущены везде, нам отвечали на любые вопросы. Сегодня нет никаких препятствий для свободного волеизъявления граждан", - подчеркнул Лущ.
В свою очередь иностранный эксперт из Финляндии Йохан Бекман также отметил качественную подготовку к голосованию.
"Мы очень довольны организацией, даже в очень сложных условиях пандемии все сделано хорошо для обеспечения голосования. Каждый сотрудник на избирательном участке знает свои задачи, инструкции есть везде как для избирателей, так и для сотрудников", - сказал Бекман.
"В использовании технологий для голосований очень важно, чтобы они не было скомпрометированы. И сегодня мы убедились, что в России они применяются хорошо", - сказала Зих, выступая на брифинге в штабе.
Она отметила также открытость и транспарентность голосования, в том числе при голосовании онлайн.
"Разработка новых недорогих способов цифрового голосования позволит отказаться от бумажных бюллетеней и необходимости приходить на участок, что актуально в контексте борьбы с пандемией", - добавила наблюдатель.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение, что россияне смогут голосовать с 25 июня по 1 июля.