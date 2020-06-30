Эксперты оценили уровень организации голосования по поправкам

"Прежде всего отмечу, что сам процесс голосования организован на высоком уровне. Это высокий уровень открытости, доступности, не только для СМИ, но и для международных экспертов. Высокий уровень мер в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией - санитарная отработка, замер температуры. Можно сказать, что это беспрецедентный опыт и на международном уровне - проведения голосования в условиях пандемии. Во многих странах мира политическая жизнь замерла, а это имеет серьезное значение и может иметь долгосрочные последствия", - сказал международный эксперт из Белоруссии, представитель Ассоциации содействия интеграции Сергей Лущ.