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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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Эксперты оценили уровень организации голосования по поправкам
Россия демонстрирует высокий уровень организации и открытости голосования по поправкам к конституции в условиях пандемии COVID-19, заявили журналистам... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T13:53
голосование по поправкам в конституцию
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, конституция рф, владимир путин, йохан бекман, франция, финляндия, в мире

Эксперты оценили уровень организации голосования по поправкам

13:53 30.06.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЖенщина голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Москве
Женщина голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Женщина голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Москве
С.-ПЕТЕРБУРГ/МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Россия демонстрирует высокий уровень организации и открытости голосования по поправкам к конституции в условиях пандемии COVID-19, заявили журналистам наблюдающие за голосованием международные эксперты.
"Прежде всего отмечу, что сам процесс голосования организован на высоком уровне. Это высокий уровень открытости, доступности, не только для СМИ, но и для международных экспертов. Высокий уровень мер в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией - санитарная отработка, замер температуры. Можно сказать, что это беспрецедентный опыт и на международном уровне - проведения голосования в условиях пандемии. Во многих странах мира политическая жизнь замерла, а это имеет серьезное значение и может иметь долгосрочные последствия", - сказал международный эксперт из Белоруссии, представитель Ассоциации содействия интеграции Сергей Лущ.
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Он подчеркнул, что организаторы голосования ответили на все вопросы иностранных экспертов.
"Мы были допущены везде, нам отвечали на любые вопросы. Сегодня нет никаких препятствий для свободного волеизъявления граждан", - подчеркнул Лущ.
В свою очередь иностранный эксперт из Финляндии Йохан Бекман также отметил качественную подготовку к голосованию.
"Мы очень довольны организацией, даже в очень сложных условиях пандемии все сделано хорошо для обеспечения голосования. Каждый сотрудник на избирательном участке знает свои задачи, инструкции есть везде как для избирателей, так и для сотрудников", - сказал Бекман.
Наблюдатель из Франции, председатель фонда "Жива" Жанин Арнольди Зих, которая посетила общественный штаб по контролю и наблюдением за общероссийским голосованием в Москве, отметила высокий уровень цифровизации голосования и надежность новых технологий.
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"В использовании технологий для голосований очень важно, чтобы они не было скомпрометированы. И сегодня мы убедились, что в России они применяются хорошо", - сказала Зих, выступая на брифинге в штабе.
Она отметила также открытость и транспарентность голосования, в том числе при голосовании онлайн.
"Разработка новых недорогих способов цифрового голосования позволит отказаться от бумажных бюллетеней и необходимости приходить на участок, что актуально в контексте борьбы с пандемией", - добавила наблюдатель.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение, что россияне смогут голосовать с 25 июня по 1 июля.
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Голосование по поправкам в КонституциюКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Конституция РФВладимир ПутинЙохан БекманФранцияФинляндияВ мире
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