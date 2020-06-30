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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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Кадыров предложил избрать Путина пожизненным президентом
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров во время совещания с местными властями призвал сделать Владимира Путина пожизненным президентом России. Фрагмент... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T17:18
конституция рф
голосование по поправкам в конституцию
владимир путин
рамзан кадыров
политика
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https://ria.ru/20200630/1573667922.html
Ну ещё бы Кадыров такое не сказал , он же живёт по сути в Раю , благодаря огромному потоку денег из России , автопарк дорогих авто , канюшни , и т д и т п ...Путин щедро кормит своего пехотинца.
1163
Хоть завтра. В Мавзолее места много.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
конституция рф, владимир путин, рамзан кадыров, политика

Кадыров предложил избрать Путина пожизненным президентом

13:58 30.06.2020 (обновлено: 17:18 30.06.2020)
176183
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
© РИА Новости / Саид Царнаев
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров во время совещания с местными властями призвал сделать Владимира Путина пожизненным президентом России. Фрагмент встречи он опубликовал в своем Telegram-канале.

"Я всегда говорю: мы должны избирать Владимира Путина пожизненно президентом. Сегодня кто может заменить его? Нет такого политического лидера в мировом масштабе", — заявил Кадыров.

Он также отметил, что все предлагаемые поправки к Конституции касаются "усиления государственных позиций", поэтому любому россиянину стоит принять участие в голосовании.
Общероссийское голосование по поправкам проходит с 25 июня по 1 июля. Изначально его должны были провести 22 апреля, но перенесли из-за ситуации с пандемией коронавируса.
Изменения основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня. Также они закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами и меняют круг полномочий парламента.
Рамзан Кадыров
Вчера, 11:01Голосование по поправкам в Конституцию
Кадыров рассказал о ходе голосования в Чечне по поправкам к Конституции
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Обсудить 497
Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФВладимир ПутинРамзан КадыровПолитика
Популярные комментарии
Ну ещё бы Кадыров такое не сказал , он же живёт по сути в Раю , благодаря огромному потоку денег из России , автопарк дорогих авто , канюшни , и т д и т п ...Путин щедро кормит своего пехотинца.
30 июня, 17:30
Эффективный Менеджер
964363225798
Хоть завтра. В Мавзолее места много.
30 июня, 17:39
ПРПрокоп Ривкин
9128591869
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