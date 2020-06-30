Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200630/1573680434.html
В США выявили 41 556 новых случаев коронавируса за сутки
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в США за последние сутки увеличилось на 41,5 тысячи, еще более 330 человек скончались,... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T13:56
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1568999883_0:0:2830:1592_1400x0_80_0_0_5a5b1f1585bbc99431566a83cbed7e1a.jpg
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1568999883_0:0:2830:1592_1400x0_80_0_0_5a5b1f1585bbc99431566a83cbed7e1a.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1568999883_39:0:2770:2048_1400x0_80_0_0_3135237e6ed04bef406b1de6e0e1ba74.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1568999883_380:0:2428:2048_1400x0_80_0_0_f4e00dba60f633d47c55c2f955f49dcf.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сша, в мире

В США выявили 41 556 новых случаев коронавируса за сутки

13:52 30.06.2020 (обновлено: 13:56 30.06.2020)
620
© AP Photo / David J. PhillipПациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне
Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне
© AP Photo / David J. Phillip
Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в США за последние сутки увеличилось на 41,5 тысячи, еще более 330 человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По информации университета, за последние 24 часа в США зарегистрировали 41 556 новых случаев заражения и 337 летальных исходов среди пациентов с COVID-19.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
Днем ранее эти показатели составляли 38 845 и 264 соответственно.
По данным университета Джонса Хопкинса, за все время в США выявили 2 590 582 заразившихся, более 126 тысяч человек скончались. Отмечается, что свыше 705 тысяч человек выздоровели.
Во всем мире, как сообщает университет, зафиксировали более 10,3 миллиона случаев заражения и свыше 505 тысяч смертей из-за COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
725300
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСШАВ мире
Рекомендуем
Мужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Немецкий бизнес выступил за отмену санкций ЕС против России
Продавец в магазине в городе Турине
Ломбардия осталась единственной областью Италии, где нужно носить маски
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
В деле о ДТП с участием Ефремова появился новый потерпевший
Овощи
Доктор Мясников назвал самый полезный овощ
Президент РФ Владимир Путин поздравляет военнослужащих и ветеранов пограничной службы ФСБ России с Днём пограничника. 28 мая 2020
Владимир Путин выступил с обращением к россиянам
Мобильные морги-рефрижераторы в нью-йоркском районе Бруклине во время пандемии коронавируса
Инфекционист предрек удвоение прироста случаев коронавируса в США
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД прокомментировал сообщения о вмешательстве России в выборы в США
Муниципальные работники во время дезинфекции Бухареста, Румыния
В Румынии число случаев COVID-19 приблизилось к 27 тысячам
Здание Министерства иностранных дел в Москве
МИД назвал условие для участия России в наблюдении за выборами в США
Женщина голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Москве
Эксперты оценили уровень организации голосования по поправкам
Сочи
Гидрометцентр зафиксировал аномально теплую воду на российских курортах
Логотип компании BMW
СМИ: в Англии выявили COVID-19 у девяти рабочих завода BMW
Роберт Кочарян
Суд по делу экс-президента Армении Кочаряна отложили на 7 июля
Владимир Зеленский и его жена Елена
На Украине рассказали о состоянии заразившейся COVID-19 жены Зеленского
Прохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса в одной из районных поликлиник Львова
Зеленский призвал запад Украины готовиться ко второй волне коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:09На Сахалине осудили уроженца Узбекистана за финансирование терроризма
07:07В США заявили, что всегда рассматривают военный сценарий против Ирана
07:04Cirque du Soleil возобновит шоу не раньше начала 2021 года
07:03Новый министр образования Бразилии уволился из-за подлога в резюме
07:01В КНР назвали закон о нацбезопасности Гонконга "специальным подарком"
06:59В Сургуте полицейских уволили после банкета в обход запретов из-за COVID
06:56Потерпевшие по делу Вайнштейна получат около 19 миллионов долларов
06:55Новый банк развития БРИКС выделил России 205 миллионов евро
06:51В Госсовете КНР прокомментировали закон о нацбезопасности Гонконга
06:43В Германии выявили 466 новых случаев COVID-19
06:42В Южной Корее зафиксировали 51 случай COVID-19
06:41В Приамурье сняли ограничение на въезд в город Свободный
06:40Эксперт рассказал, с кого должны начать вакцинацию от COVID-19
06:39В Китае за сутки выявили три случая COVID-19
06:38В Мексике выявили более 5400 новых случаев COVID-19
06:38В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,4 миллиона
06:37В Колумбии выявили почти три тысячи новых случаев COVID-19
06:36В Канаде число заразившихся коронавирусом превысило 104 тысячи человек
06:36В Красноярском крае отменили ограничения, введенные из-за COVID-19
06:29Шредер прокомментировал санкции по "Северному потоку - 2"
Лента новостейМолния