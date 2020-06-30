В США выявили 41 556 новых случаев коронавируса за сутки

Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне. Архивное фото

Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне

© AP Photo / David J. Phillip Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в США за последние сутки увеличилось на 41,5 тысячи, еще более 330 человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По информации университета, за последние 24 часа в США зарегистрировали 41 556 новых случаев заражения и 337 летальных исходов среди пациентов с COVID-19.

Днем ранее эти показатели составляли 38 845 и 264 соответственно.

По данным университета Джонса Хопкинса, за все время в США выявили 2 590 582 заразившихся, более 126 тысяч человек скончались. Отмечается, что свыше 705 тысяч человек выздоровели.

Во всем мире, как сообщает университет, зафиксировали более 10,3 миллиона случаев заражения и свыше 505 тысяч смертей из-за COVID-19.