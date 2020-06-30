Ломбардия осталась единственной областью Италии, где нужно носить маски

РИМ, 30 июн – РИА Новости, Сергей Старцев. Ломбардия остается единственной областью Италии, где в связи с пандемией COVID-19 ношение медицинских масок на открытом воздухе является обязательным для граждан.
Распоряжение продлевает еще на две недели срок использования данного средства индивидуальной защиты всеми жителями этого североитальянского региона, подписал его президент Аттилио Фонтана. Исключение сделано только для граждан, которые активно занимаются спортом, прежде всего бегом и спортивной ходьбой, на свежем воздухе.
"Сейчас жарко, очень жарко, но, по мнению вирусологов, все еще необходимо сохранять предосторожность, чтобы предотвратить заражение, и прежде всего, использовать маски. Несмотря на то, что это неприятно, в особенности в июльскую жару, я считаю, что необходимо продолжать носить маски до 14 июля. Как вы видите, я тоже ее ношу - иду на эту жертву", - написал накануне в Facebook глава области, где находились самые крупные очаги инфекции на Апеннинах.
Согласно официальным данным, в Ломбардии были зарегистрированы около 40% всех случаев заражения новым типом коронавируса и почти 48% летальных исходов (16 640).
Фонтана подчеркнул, что частое мытье рук, соблюдение социальной дистанции и ношение медицинских масок позволили в значительной степени снизить количество больных, нуждающихся в госпитализации и, в частности, сильно помогли снять нагрузку с отделений интенсивной терапии.
Губернатор также распорядился с 10 июля открыть дискотеки и танцзалы, а также разрешить заниматься контактными видами спорта.
Ранее обязательное ношение масок на улице отменили власти областей Кампания и Венето. Во всех остальных регионах Италии действует положение правительственного декрета от 11 июня, согласно которому гражданам "настоятельно рекомендуется при всех социальных контактах использовать средства защиты дыхательных путей". На деле это означает обязательное использование медицинских масок во всех закрытых помещениях.
Дискуссия относительно эффективности использования масок во время пандемии возникла в Италии в том числе и среди представителей врачебного сообщества. Тем не менее, абсолютное большинство специалистов призвали граждан использовать это средство индивидуальной защиты наряду с соблюдением социальной дистанции и частым мытьем рук.
"Это проявление хорошего воспитания и любезности в отношении людей, с которыми мы обычно не встречаемся, но должны находиться рядом без возможности сохранять дистанцию минимум в один метр", - заявил в этой связи известный эпидемиолог Пьерлуиджи Лопалько. Однако и он не считает маску панацеей. По словам ученого, важнее часто тщательно мыть руки и оставаться дома в случае возникновения симптомов респираторного заболевания.
По состоянию на понедельник общее число случаев заражения новым типом коронавируса на Апеннинах превысило 240 тысяч, свыше 189 тысяч больных выздоровели, жертвами стали 34 744 человек.
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