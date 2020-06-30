Ломбардия осталась единственной областью Италии, где нужно носить маски

"Сейчас жарко, очень жарко, но, по мнению вирусологов, все еще необходимо сохранять предосторожность, чтобы предотвратить заражение, и прежде всего, использовать маски. Несмотря на то, что это неприятно, в особенности в июльскую жару, я считаю, что необходимо продолжать носить маски до 14 июля. Как вы видите, я тоже ее ношу - иду на эту жертву", - написал накануне в Facebook глава области, где находились самые крупные очаги инфекции на Апеннинах.