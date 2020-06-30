Немецкий бизнес выступил за отмену санкций ЕС против России

"Абсолютное большинство (95%) немецких компаний в России выступает за постепенное или незамедлительное снятие европейских санкций в отношении РФ. Только 5% считают, что санкции должны быть сохранены. Ни одна компания не высказалась в пользу ужесточения санкций", - показал опрос.