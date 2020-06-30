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Немецкий бизнес выступил за отмену санкций ЕС против России
Большинство немецких компаний, работающих в России выступают за отмену экономических санкций ЕС, показал опрос по деловому климату Российско-Германской... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T13:50
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РИА Новости
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353
60
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россия, евросовет, евросоюз, германия, украина, в мире

Немецкий бизнес выступил за отмену санкций ЕС против России

13:50 30.06.2020
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© AP Photo / Virginia MayoМужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Мужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Большинство немецких компаний, работающих в России выступают за отмену экономических санкций ЕС, показал опрос по деловому климату Российско-Германской внешнеторговой палаты (ВТП) за первое полугодие 2020 года.
"Абсолютное большинство (95%) немецких компаний в России выступает за постепенное или незамедлительное снятие европейских санкций в отношении РФ. Только 5% считают, что санкции должны быть сохранены. Ни одна компания не высказалась в пользу ужесточения санкций", - показал опрос.
За незамедлительную отмену санкций выступило 41,5% респондентов, а 53,4% считают, что их нужно отменять постепенно.
Накануне Совет ЕС принял решение продлить санкции против отдельных секторов экономики России, введенные в 2014 году на фоне кризиса на Украине. В Евросоюзе пояснили, что такое решение было принято "после последней оценки выполнения минских соглашений, проведенной в ходе видеоконференции членами Евросовета 19 июня 2020 года".
Российско-Германская внешнеторговая палата представляет интересы немецких компаний в России и российских компаний в Германии. В настоящий момент в ВТП состоят 900 компаний-членов, это одно из крупнейших иностранных бизнес-объединений в стране. Сейчас в России насчитывается 4274 компании с немецким капиталом.
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