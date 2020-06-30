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Прокуроры начали проверки организаторов детского отдыха в России
Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил провести в регионах проверки фирм и предприятий, занимающихся организацией детского отдыха, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T13:49
игорь краснов
генеральная прокуратура рф
общество
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353
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игорь краснов, генеральная прокуратура рф, общество

Прокуроры начали проверки организаторов детского отдыха в России

13:49 30.06.2020
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© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура
© РИА Новости
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил провести в регионах проверки фирм и предприятий, занимающихся организацией детского отдыха, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"По поручению генпрокурора России Игоря Краснова органы прокуратуры субъектов РФ проводят проверки исполнения законодательства в сфере организации детского отдыха и оздоровления. В ходе проверочных мероприятий прокурорами дается оценка законности деятельности организаций, оказывающих такие услуги, в том числе предлагающих их через интернет", - говорится в релизе.
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Ранее Минпросвещения сообщало, что около пяти миллионов детей смогут отдохнуть в лагерях в этом году.
В Генпрокуратуре отмечают, что фирмы под видом оказания услуг, связанных с летним отдыхом и оздоровлением детей, зачастую предлагают иные виды детского досуга: спортивные сборы, соревнования, конкурсы, семинары, фестивали, экскурсии.
"Однако при таком виде отдыха детей нередко размещают в обычных гостиницах, частных домах, на базах отдыха. Соответственно, отсутствует необходимая детская инфраструктура, дети питаются в прибрежных кафе и иных подобных заведениях, должным образом не обеспечивается их безопасность", - говорится в сообщении.
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По информации ведомства, такие предложения во многих случаях связаны с уклонением от исполнения санитарных норм и правил, а также в целях стремления избежать государственного контроля за их реализацией с установленной периодичностью.
В 2019 году прокуроры пресекли деятельность более 100 организаций и частных лиц, оказывавших услуги в сфере отдыха и оздоровления детей с многочисленными нарушениями санитарно-эпидемиологического, противопожарного, антитеррористического и трудового законодательства.
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Игорь КрасновГенеральная прокуратура РФОбщество
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