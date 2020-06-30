https://ria.ru/20200630/1573680101.html
Режим самоизоляции в Пермском крае продлили до 14 июля
Режим самоизоляции в Пермском крае продлен до 14 июля, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T13:49
2020-06-30T13:49
распространение нового коронавируса
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дмитрий махонин
коронавирусы
здоровье - общество
пермский край
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ПЕРМЬ, 30 июн - РИА Новости.
Режим самоизоляции в Пермском крае
продлен до 14 июля, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.
"Срок действующих из-за пандемии COVID-19
ограничений в Пермском крае предлагается сохранить до 14 июля. Соответствующие поправки будут внесены в указ. Мы научились жить и бороться с коронавирусной инфекцией. Порядка 75% всех заболевших выздоровели. При этом соблюдать санитарные требования необходимо и сейчас", - цитирует врио губернатора региона Дмитрия Махонина
пресс-служба краевой администрации.
Ограничения распространяются на проведение культурно-массовых мероприятий, занятия фитнесом, работу физкультурно-оздоровительных центров и бассейнов, фудкортов в торговых центрах и ряд других организаций.
Режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса в Пермском крае был объявлен 2 апреля, он действовал до конца июня.
По данным минздрава, за время эпидемии в Пермском крае зарегистрирован 3691 случай заражения COVID-19, выздоровели 2584 человека, 121 скончался, на домашнем карантине остаются более 2,6 тысячи жителей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.