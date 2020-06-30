Режим самоизоляции в Пермском крае продлили до 14 июля

ПЕРМЬ, 30 июн - РИА Новости. Режим самоизоляции в Режим самоизоляции в Пермском крае продлен до 14 июля, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.

"Срок действующих из-за пандемии COVID-19 ограничений в Пермском крае предлагается сохранить до 14 июля. Соответствующие поправки будут внесены в указ. Мы научились жить и бороться с коронавирусной инфекцией. Порядка 75% всех заболевших выздоровели. При этом соблюдать санитарные требования необходимо и сейчас", - цитирует врио губернатора региона Дмитрия Махонина пресс-служба краевой администрации.

Ограничения распространяются на проведение культурно-массовых мероприятий, занятия фитнесом, работу физкультурно-оздоровительных центров и бассейнов, фудкортов в торговых центрах и ряд других организаций.

Режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса в Пермском крае был объявлен 2 апреля, он действовал до конца июня.

По данным минздрава, за время эпидемии в Пермском крае зарегистрирован 3691 случай заражения COVID-19, выздоровели 2584 человека, 121 скончался, на домашнем карантине остаются более 2,6 тысячи жителей.