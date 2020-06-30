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В России за полгода зафиксировали более 240 погодных рекордов
Метеорологи зафиксировали небывалое количество рекордов на территории России в первом полугодии 2020 года, заявил журналистам научный руководитель... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T13:45
россия
погода
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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россия, погода, роман вильфанд, гидрометцентр, общество

В России за полгода зафиксировали более 240 погодных рекордов

13:45 30.06.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСнегопад летом
Снегопад летом
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Снегопад летом. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Метеорологи зафиксировали небывалое количество рекордов на территории России в первом полугодии 2020 года, заявил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Рекорды постоянно обновляются, но этот год особенный. Такого количества различных рекордов метеорологам видеть не приходилось", - сказал Вильфанд.
Ученый пояснил, что рекорды обновлялись каждый месяц - по температуре, осадкам.
Согласно документам, которые продемонстрировал Вильфанд, общее число побитых рекордов превысило 240. Он связал это с изменением климата.
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РоссияПогодаРоман ВильфандГидрометцентрОбщество
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