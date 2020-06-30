https://ria.ru/20200630/1573679876.html
В России за полгода зафиксировали более 240 погодных рекордов
Метеорологи зафиксировали небывалое количество рекордов на территории России в первом полугодии 2020 года, заявил журналистам научный руководитель... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T13:45
2020-06-30T13:45
россия
погода
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, погода, роман вильфанд, гидрометцентр, общество