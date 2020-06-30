Грузия надеется попасть в список стран, с которыми ЕС откроет границу

"Евросоюз рассматривает список безопасных стран, пока окончательное решение не принято, однако, согласно распространенной информации, Грузия входит в список из 15 стран, которым Евросоюз откроет границы. Думаю, что это еще один важный показатель того успеха, которого достигли Грузия и наше руководство в направлении борьбы с пандемией",- заявил министр.

"Мы работаем вместе с Евросоюзом над тем, чтобы попасть в окончательный список, который будет опубликован. По всем критериям мы являемся безопасной страной. Когда страна эпидемиологически безопасна, надежна и имеет правильное правление, это самое главное для того, чтобы попасть в список. Исходя из этого у нас положительные ожидания",- заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава на брифинге.