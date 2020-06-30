Грузия надеется попасть в список стран, с которыми ЕС откроет границу

ТБИЛИСИ, 30 июн - РИА Новости. Власти Грузии рассчитывают, что страна попадет в список из 15 государств, с которыми Евросоюз откроет границу, заявил глава МИД Давид Залкалиани на брифинге.
Ранее в июне Еврокомиссия предложила государствам Евросоюза начать постепенно открывать внешние границы для жителей третьих стран с 1 июля. Она, в частности, предложила договориться об общем списке третьих государств, по которым ограничения на въезд в союз могут быть сняты с этой даты. ЕК, помимо прочего, рекомендовала открыть внешние границы ЕС для жителей тех третьих государств, которые открывают свои границы для ЕС. ЕК предлагала включить в этот список страны Западных Балкан. Как передало агентство AFP, в предложенный список стран, из которых можно будет посещать Европу в июле и который проходит согласование государствами ЕС, входят Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис и Уругвай.
"Евросоюз рассматривает список безопасных стран, пока окончательное решение не принято, однако, согласно распространенной информации, Грузия входит в список из 15 стран, которым Евросоюз откроет границы. Думаю, что это еще один важный показатель того успеха, которого достигли Грузия и наше руководство в направлении борьбы с пандемией",- заявил министр.
По его словам, окончательное решение должно быть обнародованы в течение ближайших дней.
"Мы работаем вместе с Евросоюзом над тем, чтобы попасть в окончательный список, который будет опубликован. По всем критериям мы являемся безопасной страной. Когда страна эпидемиологически безопасна, надежна и имеет правильное правление, это самое главное для того, чтобы попасть в список. Исходя из этого у нас положительные ожидания",- заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава на брифинге.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10 миллионов случаев заражения, свыше 499 тысяч человек скончались. В Грузии выявлены случаев 928 случаев коронавируса, скончались 15 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.