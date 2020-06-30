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Гидрометцентр пообещал теплый июль на всей территории России
Средние температуры июля будут около и выше нормы, месяц будет теплым, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T22:01
россия
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россия, погода, роман вильфанд, гидрометцентр, общество

Гидрометцентр пообещал теплый июль на всей территории России

13:42 30.06.2020 (обновлено: 22:01 30.06.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкДевушка у фонтанов на Поклонной горе в Москве
Девушка у фонтанов на Поклонной горе в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Девушка у фонтанов на Поклонной горе в Москве
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Средние температуры июля будут около и выше нормы, месяц будет теплым, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"На всей территории страны июль будет около и выше нормы. Если анализировать этот прогноз, то можно говорить о том, что июль будет теплым фактически повсеместно", — сказал Вильфанд.

По его словам, в ближайшие дни температуры ниже нормы будут только на Поволжье и Урале, да и то ненадолго.
"Очень высокие значения (температуры. — Прим. ред.) начиная с 4-5 июля прогнозируются на европейской территории и на азиатской территории, очаг тепла смещается с Якутии на Красноярск", — добавил Вильфанд.
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