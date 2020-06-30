Гидрометцентр пообещал теплый июль на всей территории России

"На всей территории страны июль будет около и выше нормы. Если анализировать этот прогноз, то можно говорить о том, что июль будет теплым фактически повсеместно", — сказал Вильфанд.

По его словам, в ближайшие дни температуры ниже нормы будут только на Поволжье и Урале, да и то ненадолго.