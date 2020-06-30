https://ria.ru/20200630/1573679558.html
Гидрометцентр предупредил об опасности лесных пожаров в Сибири
Высокая природная пожарная опасность сохраняется на севере Красноярского края и Якутии, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T13:41
2020-06-30T13:41
республика саха (якутия)
роман вильфанд
гидрометцентр
красноярский край
происшествия
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республика саха (якутия)
красноярский край
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика саха (якутия), роман вильфанд, гидрометцентр, красноярский край, происшествия