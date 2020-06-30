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Гидрометцентр предупредил об опасности лесных пожаров в Сибири
Высокая природная пожарная опасность сохраняется на севере Красноярского края и Якутии, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T13:41
республика саха (якутия)
роман вильфанд
гидрометцентр
красноярский край
происшествия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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республика саха (якутия), роман вильфанд, гидрометцентр, красноярский край, происшествия

Гидрометцентр предупредил об опасности лесных пожаров в Сибири

13:41 30.06.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Ворошилов / Перейти в фотобанкЛесной пожар в районе поселка Эссо Быстринского района Камчатского края
Лесной пожар в районе поселка Эссо Быстринского района Камчатского края
© РИА Новости / Дмитрий Ворошилов
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Высокая природная пожарная опасность сохраняется на севере Красноярского края и Якутии, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По данным Авиалесоохраны, за последнюю декаду июня площади лесных пожаров в Сибири выросли с 200 тысяч гектаров до более чем 1,5 миллионов гектаров.
"По этой карте видно, что в Сибири все розового и красного цвета (цвета отражают уровень пожарной опасности - ред.). Для возникновения пожаров очень много природных причин (устойчивый антициклон, дефицит осадков - ред.)", - сказал Вильфанд.
Он уточнил, что самая сложная ситуация складывается в труднодоступных регионах севера Красноярского края и Якутии.
Лесные пожары
29 июня, 02:08
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Республика Саха (Якутия)Роман ВильфандГидрометцентрКрасноярский крайПроисшествия
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