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В пригороде Парижа завершили проверку после данных о вооруженном мужчине
Полиция завершила операцию в пригороде Парижа Дефанс, начавшуюся после оповещения о вооруженном мужчине, передает телеканал BFMTV. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T14:16
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РИА Новости
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франция, париж, в мире

В пригороде Парижа завершили проверку после данных о вооруженном мужчине

13:43 30.06.2020 (обновлено: 14:16 30.06.2020)
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции во Франции
Автомобиль полиции во Франции
© РИА Новости / Доминик Бутен
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Автомобиль полиции во Франции. Архивное фото
ПАРИЖ, 30 июн - РИА Новости. Полиция завершила операцию в пригороде Парижа Дефанс, начавшуюся после оповещения о вооруженном мужчине, передает телеканал BFMTV.
"Полицейская операция завершена, подозрения сняты", - сообщает телеканал.
В то же время в аккаунте парижской полиции в сети Twitter также сообщается, что операция заканчивается и все ограничения, связанные с операцией и проверками, будут сняты. "На текущем этапе сотрудники правоохранительных органов не обнаружили на месте никакого подозрительного человека".
Ранее сообщалось, что в полицию поступил звонок, звонивший говорил, что видел вооруженного человека неподалеку от торгового центра Quatre Temps. По информации телеканала, речь шла о мужчине, который вместе со своим "странным рюкзаком" попал на записи камер видеонаблюдения.
Полиция провела эвакуацию людей из ТЦ, пользователи социальных сетей размещали видео, как посетители магазинов выходят с поднятыми руками. Сотрудников многочисленных компаний, располагающихся в деловом квартале небоскребов, просили не покидать здания.
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ФранцияПарижВ мире
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