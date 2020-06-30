В пригороде Парижа завершили проверку после данных о вооруженном мужчине

В то же время в аккаунте парижской полиции в сети Twitter также сообщается, что операция заканчивается и все ограничения, связанные с операцией и проверками, будут сняты. "На текущем этапе сотрудники правоохранительных органов не обнаружили на месте никакого подозрительного человека".