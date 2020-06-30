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Доктор Мясников назвал самый полезный овощ
Самым полезным из овощей является брокколи, заявил в эфире телеканала "Россия 1" врач и телеведущий Александр Мясников. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T19:40
александр мясников (врач)
брокколи
россия
витамины
фрукты
общество
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Сказано - брокколи. Значит, брокколи.
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александр мясников (врач), брокколи, россия, витамины, фрукты, общество

Доктор Мясников назвал самый полезный овощ

13:39 30.06.2020 (обновлено: 19:40 30.06.2020)
22944
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОвощи
Овощи
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Самым полезным из овощей является брокколи, заявил в эфире телеканала "Россия 1" врач и телеведущий Александр Мясников.
В нем, по словам врача, содержится много витаминов, минералов и защищающих от рака биологически активных веществ, а также антиоксиданты. Брокколи, по его мнению, нужно есть в сыром виде.
Чтобы получить дневную норму витаминов, нужно съедать полкило разных овощей и полкило фруктов. Он подчеркнул, что от растительной пищи пользы больше, чем от витаминов из аптеки. Фрукты и овощи, как пояснил Мясников, работают иначе, в отличие от витаминов, — в каждом отделе пищевого тракта они будут дозированно выдавать витамины и микроэлементы.

"А таблетка — она тебе упала в желудок, там кислота ее сожгла", — пояснил врач.

При составлении диеты Мясников предложил пользоваться правилом "Каждый охотник желает знать, где сидит фазан". Так, он напомнил, что красные фрукты содержат ликопин, а зеленые овощи — фолиевую кислоту, синие и фиолетовые богаты ресвератролом — биологически активным веществом, очищающим сосуды от холестерина. Черника и голубика полезны для гипертоников, однако польза черники для зрения преувеличена, считает он. Для воздействия на глаза необходимы "мегадозы" ягоды.
Цитрусовые
1 июня, 08:00ЗОЖ
Врач назвала фрукты и овощи, которые полезно есть с кожурой
1021561134
Обсудить 9
Александр Мясников (врач)БрокколиРоссиявитаминыфруктыОбщество
Популярные комментарии
Сказано - брокколи. Значит, брокколи.
30 июня, 14:55
Naum Vygodsky
8150005
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