Доктор Мясников назвал самый полезный овощ

"А таблетка — она тебе упала в желудок, там кислота ее сожгла", — пояснил врач.

При составлении диеты Мясников предложил пользоваться правилом "Каждый охотник желает знать, где сидит фазан". Так, он напомнил, что красные фрукты содержат ликопин, а зеленые овощи — фолиевую кислоту, синие и фиолетовые богаты ресвератролом — биологически активным веществом, очищающим сосуды от холестерина. Черника и голубика полезны для гипертоников, однако польза черники для зрения преувеличена, считает он. Для воздействия на глаза необходимы "мегадозы" ягоды.