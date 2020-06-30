Путин назвал поправки в Конституцию закреплением ценностей

"Мы голосуем не просто за поправки, обличенные в четкие правовые нормы. Мы голосуем за страну, в которой хотим жить. С современным образованием и здравоохранением. С надежной социальной защитой граждан. С эффективной властью, подотчетной обществу. Мы голосуем за страну, ради которой работаем и хотим передать нашим детям и внукам", - сказал он в своем обращении.