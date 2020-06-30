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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200630/1573679213.html
Путин назвал поправки в Конституцию закреплением ценностей
В случае поддержки россиянами поправок к конституции, они закрепят ценности как высшие гарантии, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T13:50
голосование по поправкам в конституцию
россия
конституция рф
владимир путин
политика
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https://ria.ru/20200630/1573668361.html
Ага. Как будто если ценности в Конституцию не прописать то мы их забудем. Если так - то беда, никакая Конституция не поможет.
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россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/18/1573432571_0:56:2829:1647_1400x0_80_0_0_83e8523bb0ac42c39c0dda94871bf93a.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
россия, конституция рф, владимир путин, политика

Путин назвал поправки в Конституцию закреплением ценностей

13:36 30.06.2020 (обновлено: 13:50 30.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на приеме в Кремле для глав государств, приглашенных на военный парад в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
Президент РФ Владимир Путин на приеме в Кремле для глав государств, приглашенных на военный парад в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Алексей Никольский
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РЖЕВ, 30 июн - РИА Новости. В случае поддержки россиянами поправок к конституции, они закрепят ценности как высшие гарантии, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы голосуем не просто за поправки, обличенные в четкие правовые нормы. Мы голосуем за страну, в которой хотим жить. С современным образованием и здравоохранением. С надежной социальной защитой граждан. С эффективной властью, подотчетной обществу. Мы голосуем за страну, ради которой работаем и хотим передать нашим детям и внукам", - сказал он в своем обращении.
Путин выразил уверенность в том, что каждый, принимая столь важное решение, думает прежде всего о своих близких, опирается на ценности, которые нас объединяют.
"А это правда и справедливость. Это уважение к человеку труда, к людям старших поколений. Это семья и забота о детях. Об их здоровье нравственном, духовном воспитании. Поправки в основной закон – в случае вашей поддержки – закрепляют эти ценности и принципы как высшие, безусловные конституционные гарантии", - сказал он.
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Голосование по поправкам в КонституциюРоссияКонституция РФВладимир ПутинПолитика
Популярные комментарии
Ага. Как будто если ценности в Конституцию не прописать то мы их забудем. Если так - то беда, никакая Конституция не поможет.
30 июня, 13:38
Станислав Попов
2280004
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