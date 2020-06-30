Путин призвал россиян проголосовать по поправкам к Конституции

"Вновь обозначу свою позицию, она четкая, неизменная и абсолютно твердая: обновленный текст конституции, все предложенные поправки вступят в силу только при вашем одобрении, при вашей поддержке", - заявил Путин в обращении к россиянам в преддверии основного дня голосования по поправкам.