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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200630/1573679135.html
Путин призвал россиян проголосовать по поправкам к Конституции
Обновленный текст Конституции РФ вступит в силу только в том случае, если будет одобрен россиянами, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T14:22
обращение путина 30 июня 2020 года
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
владимир путин
в мире
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https://ria.ru/20200630/1573665106.html
Уже проголосовал за поправки!
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170
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573534808_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_340cbd410090340b8a1b507e0d4abe43.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
обращение путина 30 июня 2020 года, конституция рф, владимир путин, в мире

Путин призвал россиян проголосовать по поправкам к Конституции

13:35 30.06.2020 (обновлено: 14:22 30.06.2020)
19062
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
РЖЕВ, 30 июн - РИА Новости. Обновленный текст Конституции РФ вступит в силу только в том случае, если будет одобрен россиянами, заявил президент России Владимир Путин.
"Вновь обозначу свою позицию, она четкая, неизменная и абсолютно твердая: обновленный текст конституции, все предложенные поправки вступят в силу только при вашем одобрении, при вашей поддержке", - заявил Путин в обращении к россиянам в преддверии основного дня голосования по поправкам.
Мужчина на избирательном участке в Санкт-Петербурге во время голосования по внесению поправок в Конституцию РФ
Вчера, 10:30Голосование по поправкам в Конституцию
ОП рассказала о работе с наблюдателями на голосовании по поправкам
2001172130274
Обсудить 106
Голосование по поправкам в КонституциюОбращение Путина 30 июня 2020 годаКонституция РФВладимир ПутинВ мире
Популярные комментарии
Уже проголосовал за поправки!
30 июня, 14:30
Владимир Лушников
94401279
НЕТ, я говорю - НЕТ!!!!!!!
30 июня, 14:11
Юлия Воронцова
124721036
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