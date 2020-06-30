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Голосование по поправкам в Конституцию
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Владимир Путин выступил с обращением к россиянам
Владимир Путин выступил с телеобращением к гражданам России в преддверии решающего дня голосования по поправкам к Конституции. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T13:43
обращение путина 30 июня 2020 года
голосование по поправкам в конституцию
владимир путин
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353
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обращение путина 30 июня 2020 года, владимир путин

Владимир Путин выступил с обращением к россиянам

13:35 30.06.2020 (обновлено: 13:43 30.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин поздравляет военнослужащих и ветеранов пограничной службы ФСБ России с Днём пограничника. 28 мая 2020
Президент РФ Владимир Путин поздравляет военнослужащих и ветеранов пограничной службы ФСБ России с Днём пограничника. 28 мая 2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Владимир Путин выступил с телеобращением к гражданам России в преддверии решающего дня голосования по поправкам к Конституции.
Он подчеркнул, что россияне голосуют за страну, в которой хотят жить, а поправки вступят в силу только при одобрении народом.
"Прошу каждого сказать свое слово — каждый голос важен", — отметил президент.
Глава государства выступил со своим обращением из Тверской области, где будет открыт мемориал Советскому солдату.
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Голосование по поправкам в КонституциюОбращение Путина 30 июня 2020 годаВладимир Путин
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