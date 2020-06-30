Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200630/1573679076.html
Власти Приморья назвали фейком видео с выброшенными бюллетенями
Власти Приморья назвали фейком и провокацией видео с выброшенными бюллетенями для голосования по поправкам в конституцию в Хасанском районе Приморья. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T13:34
голосование по поправкам в конституцию
хасанский район
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573676861_0:0:3042:1712_1400x0_80_0_0_43ab0064fb2ebbb504927c367a594274.jpg
https://ria.ru/20200629/1573617119.html
2
хасанский район
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573676861_0:0:3042:1712_1400x0_80_0_0_43ab0064fb2ebbb504927c367a594274.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573676861_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_c2d7b75b7ecd6f10c951b417f0aa0199.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573676861_0:0:2048:2048_1400x0_80_0_0_1efd5a6de13b53568cf18143c367195a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
хасанский район, общество

Власти Приморья назвали фейком видео с выброшенными бюллетенями

13:34 30.06.2020
1025
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкГолосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 30 июн - РИА Новости. Власти Приморья назвали фейком и провокацией видео с выброшенными бюллетенями для голосования по поправкам в конституцию в Хасанском районе Приморья.
По информации властей, один из новостных пабликов региона опубликовал фейковое видео о якобы выброшенных на свалку бюллетенях для голосования по поправкам. Как утверждает администратор паблика, один из его подписчиков прислал видео, снятое в Хасанском районе, говорится в сообщении правительства региона на официальной странице в сети Instagram.
"Как уточнила председатель УИК №3022 Екатерина Ватькова, заснятое видео, видимо, провокация. На бланках, изображённых на видео, нет ни печатей, ни подписей, тогда как все официальные бюллетени строго с печатями и подписями", - отмечается в сообщении.
В тексте подчеркивается, что накануне в Хасанском районе прошёл дождь, "а данные листовки, судя по видео, абсолютно сухие".
По информации правительства региона, сотрудники участковой избирательной комиссии "оперативно отреагировали на публикацию и выехали на место, где якобы были выброшены бюллетени".
"Никаких листовок на месте не оказалось. Сотрудники предполагают, что листовки, похожие на бюллетень для голосования по поправкам в Конституцию РФ, могли скачать из интернета и распечатать. Затем специально заснять с ними видео", - сообщают власти.
Избирательный участок
29 июня, 12:02Голосование по поправкам в Конституцию
МГИК проверит сообщение о попытке двойного голосовании в Москве и области
1250003
Обсудить 2
Голосование по поправкам в КонституциюХасанский районОбщество
Рекомендуем
RT стал официальным партнером HUAWEI и HONOR в России
Симоньян оценила уровень разведки Латвии после запрета вещания RT
Всероссийская перепись населения
В России началось производство планшетов для переписи населения
Президент США Дональд Трамп
СМИ: разведка информировала Трампа о "предложении" России талибам
Здание Белого в Вашингтоне. 30 июля 2019
Белый дом прокомментировал обвинения против России в "сговоре с талибами"
Работа дежурного детского сада
Жителям Подмосковья рассказали о новых правилах, действующих в детсадах
Президент РФ Владимир Путин поздравляет военнослужащих и ветеранов пограничной службы ФСБ России с Днём пограничника. 28 мая 2020
Владимир Путин выступил с обращением к россиянам
Мужчина голосует по внесению поправок в Конституцию РФ
В Кремле объяснили, почему голосование по поправкам проходит пакетом
Президент РФ Владимир Путин во время обращения к гражданам
Путин выступает с обращением к россиянам перед голосованием по поправкам
Президент РФ Владимир Путин на приеме в Кремле для глав государств, приглашенных на военный парад в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
Путин назвал поправки в Конституцию закреплением ценностей
Овощи
Доктор Мясников назвал самый полезный овощ
Дмитрий Крылов в Нидерландах
Дмитрий Крылов: "Чтобы понять страну, в ней нужно прожить хотя бы месяц"
Президент РФ Владимир Путин во время обращения к гражданам
Владимир Путин выступит с обращением к россиянам
Виды Перми
Режим самоизоляции в Пермском крае продлили до 14 июля
Астероид, который уничтожил динозавров. Взгляд художника
Астроном оценила шансы падения на Землю астероида-"убийцы" динозавров
Попугай играет Happy Birthday
Играющий на синтезаторе попугай удивил пользователей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:09На Сахалине осудили уроженца Узбекистана за финансирование терроризма
07:07В США заявили, что всегда рассматривают военный сценарий против Ирана
07:04Cirque du Soleil возобновит шоу не раньше начала 2021 года
07:03Новый министр образования Бразилии уволился из-за подлога в резюме
07:01В КНР назвали закон о нацбезопасности Гонконга "специальным подарком"
06:59В Сургуте полицейских уволили после банкета в обход запретов из-за COVID
06:56Потерпевшие по делу Вайнштейна получат около 19 миллионов долларов
06:55Новый банк развития БРИКС выделил России 205 миллионов евро
06:51В Госсовете КНР прокомментировали закон о нацбезопасности Гонконга
06:43В Германии выявили 466 новых случаев COVID-19
06:42В Южной Корее зафиксировали 51 случай COVID-19
06:41В Приамурье сняли ограничение на въезд в город Свободный
06:40Эксперт рассказал, с кого должны начать вакцинацию от COVID-19
06:39В Китае за сутки выявили три случая COVID-19
06:38В Мексике выявили более 5400 новых случаев COVID-19
06:38В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,4 миллиона
06:37В Колумбии выявили почти три тысячи новых случаев COVID-19
06:36В Канаде число заразившихся коронавирусом превысило 104 тысячи человек
06:36В Красноярском крае отменили ограничения, введенные из-за COVID-19
06:29Шредер прокомментировал санкции по "Северному потоку - 2"
Лента новостейМолния