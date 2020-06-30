Власти Приморья назвали фейком видео с выброшенными бюллетенями

Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России. Архивное фото

Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России

ВЛАДИВОСТОК, 30 июн - РИА Новости. Власти Приморья назвали фейком и провокацией видео с выброшенными бюллетенями для голосования по поправкам в конституцию в Хасанском районе Приморья.

По информации властей, один из новостных пабликов региона опубликовал фейковое видео о якобы выброшенных на свалку бюллетенях для голосования по поправкам. Как утверждает администратор паблика, один из его подписчиков прислал видео, снятое в Хасанском районе, говорится в сообщении правительства региона на официальной странице в сети Instagram.

"Как уточнила председатель УИК №3022 Екатерина Ватькова, заснятое видео, видимо, провокация. На бланках, изображённых на видео, нет ни печатей, ни подписей, тогда как все официальные бюллетени строго с печатями и подписями", - отмечается в сообщении.

В тексте подчеркивается, что накануне в Хасанском районе прошёл дождь, "а данные листовки, судя по видео, абсолютно сухие".

По информации правительства региона, сотрудники участковой избирательной комиссии "оперативно отреагировали на публикацию и выехали на место, где якобы были выброшены бюллетени".