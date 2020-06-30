https://ria.ru/20200630/1573679076.html
Власти Приморья назвали фейком видео с выброшенными бюллетенями
Власти Приморья назвали фейком и провокацией видео с выброшенными бюллетенями для голосования по поправкам в конституцию в Хасанском районе Приморья. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T13:34
2020-06-30T13:34
голосование по поправкам в конституцию
хасанский район
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573676861_0:0:3042:1712_1400x0_80_0_0_43ab0064fb2ebbb504927c367a594274.jpg
https://ria.ru/20200629/1573617119.html
2
хасанский район
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573676861_0:0:3042:1712_1400x0_80_0_0_43ab0064fb2ebbb504927c367a594274.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573676861_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_c2d7b75b7ecd6f10c951b417f0aa0199.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573676861_0:0:2048:2048_1400x0_80_0_0_1efd5a6de13b53568cf18143c367195a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хасанский район, общество
ВЛАДИВОСТОК, 30 июн - РИА Новости. Власти Приморья назвали фейком и провокацией видео с выброшенными бюллетенями для голосования по поправкам в конституцию в Хасанском районе Приморья.
По информации властей, один из новостных пабликов региона опубликовал фейковое видео о якобы выброшенных на свалку бюллетенях для голосования по поправкам. Как утверждает администратор паблика, один из его подписчиков прислал видео, снятое в Хасанском районе, говорится в сообщении правительства региона на официальной странице в сети Instagram.
"Как уточнила председатель УИК №3022 Екатерина Ватькова, заснятое видео, видимо, провокация. На бланках, изображённых на видео, нет ни печатей, ни подписей, тогда как все официальные бюллетени строго с печатями и подписями", - отмечается в сообщении.
В тексте подчеркивается, что накануне в Хасанском районе прошёл дождь, "а данные листовки, судя по видео, абсолютно сухие".
По информации правительства региона, сотрудники участковой избирательной комиссии "оперативно отреагировали на публикацию и выехали на место, где якобы были выброшены бюллетени".
"Никаких листовок на месте не оказалось. Сотрудники предполагают, что листовки, похожие на бюллетень для голосования по поправкам в Конституцию РФ, могли скачать из интернета и распечатать. Затем специально заснять с ними видео", - сообщают власти.