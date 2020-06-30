Путин: когда мы вместе, по плечу даже самые критически сложные задачи

"Уважаемые граждане России. Сегодня на Тверской земле открыт монумент сотням тысяч советских солдат, сражавшихся подо Ржевом. Они шли в бой. чтобы мы жили под мирным небом, работали, любили, созидали. гордились Россией - страной уникальной цивилизации и великой культуры. Страной, где связаны воедино судьбы, надежды, устремления многих поколений наших предков. Мы, их наследники, продолжаем этот неразрывный тысячелетний исторический путь. И знаем, что, когда мы вместе, нам даже в критической ситуации по плечу самые сложные задачи", - сказал Путин.