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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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Путин: когда мы вместе, по плечу даже самые критически сложные задачи
Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам накануне основного дня голосования по конституции заявил, что гражданам РФ по плечу даже самые... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T13:44
голосование по поправкам в конституцию
обращение путина 30 июня 2020 года
владимир путин
политика
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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обращение путина 30 июня 2020 года, владимир путин, политика

Путин: когда мы вместе, по плечу даже самые критически сложные задачи

13:34 30.06.2020 (обновлено: 13:44 30.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
РЖЕВ, 30 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам накануне основного дня голосования по конституции заявил, что гражданам РФ по плечу даже самые критически сложные задачи, когда они вместе.
"Уважаемые граждане России. Сегодня на Тверской земле открыт монумент сотням тысяч советских солдат, сражавшихся подо Ржевом. Они шли в бой. чтобы мы жили под мирным небом, работали, любили, созидали. гордились Россией - страной уникальной цивилизации и великой культуры. Страной, где связаны воедино судьбы, надежды, устремления многих поколений наших предков. Мы, их наследники, продолжаем этот неразрывный тысячелетний исторический путь. И знаем, что, когда мы вместе, нам даже в критической ситуации по плечу самые сложные задачи", - сказал Путин.
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Голосование по поправкам в КонституциюОбращение Путина 30 июня 2020 годаВладимир ПутинПолитика
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30 июня, 13:40
Станислав Попов
2310034
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