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"Квартет И" в пандемию написал пьесу, по которой поставит новый спектакль
Создатели московского театра "Квартет И" в период пандемии написали новую пьесу, по которой будет поставлен спектакль, но она еще требует доработки, сообщил на... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T13:28
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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театр, новости культуры, квартет и

"Квартет И" в пандемию написал пьесу, по которой поставит новый спектакль

13:28 30.06.2020
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© Кинокомпания Наше КиноКадр из фильма "О чём говорят мужчины. Продолжение"
Кадр из фильма О чём говорят мужчины. Продолжение
© Кинокомпания Наше Кино
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Создатели московского театра "Квартет И" в период пандемии написали новую пьесу, по которой будет поставлен спектакль, но она еще требует доработки, сообщил на пресс-конференции во вторник главный режиссер театра Сергей Петрейков.
"У нас высвободилось время, мы сочиняли новый спектакль, писали пьесу, написано 100 страниц текста, из которых надо выбирать, компоновать. Мы долго пишем, а репетируем мы быстро. Будет спектакль", - сказал Петрейков.
Он отметил, что до сентября труппа театра в отпуске, премьера нового фильма с участием "Квартета И" "Обратная связь" режиссера Алексея Нужного запланирована на 17 декабря.
Кадр из онлайн-спектакля Владислава Наставшева Черновик
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КультураТеатрНовости культурыКвартет И
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