"Квартет И" в пандемию написал пьесу, по которой поставит новый спектакль

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Создатели московского театра "Квартет И" в период пандемии написали новую пьесу, по которой будет поставлен спектакль, но она еще требует доработки, сообщил на пресс-конференции во вторник главный режиссер театра Сергей Петрейков.

"У нас высвободилось время, мы сочиняли новый спектакль, писали пьесу, написано 100 страниц текста, из которых надо выбирать, компоновать. Мы долго пишем, а репетируем мы быстро. Будет спектакль", - сказал Петрейков.