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В Омане число заразившихся коронавирусом превысило 40 тысяч
Число случаев заражения коронавирусом в Омане превысило 40 тысяч, сообщает министерство здравоохранения султаната. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T13:27
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, оман, в мире

В Омане число заразившихся коронавирусом превысило 40 тысяч

13:27 30.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тест на коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Омане превысило 40 тысяч, сообщает министерство здравоохранения султаната.
По данным министерства, за последние сутки в стране выявлены 1010 новых зараженных. Общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Омане достигло 40 070, выздоровели 23 425 человек, скончались 176.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10 миллионов случаев заражения, свыше 499 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗОманВ мире
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