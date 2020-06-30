https://ria.ru/20200630/1573678512.html
Российские мусульмане помогут нуждающимся в Курбан-байрам
Российские мусульмане готовятся к реализации масштабного благотворительного проекта по случаю праздника Курбан-байрам - нуждающимся семьям раздадут мясо... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T13:25
2020-06-30T13:25
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
азия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155738/74/1557387450_0:259:3072:1987_1400x0_80_0_0_8171e8e6eee7bb7ec2073ff085cdbc90.jpg
https://ria.ru/20200601/1572269316.html
1
азия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155738/74/1557387450_0:259:3072:1987_1400x0_80_0_0_8171e8e6eee7bb7ec2073ff085cdbc90.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155738/74/1557387450_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_dcba51afbd1ad91740fd33429cae1af8.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155738/74/1557387450_1024:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_8fbcc2be07b8f43455b9828ee12c5360.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - религия и мировоззрение, азия, общество
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Российские мусульмане готовятся к реализации масштабного благотворительного проекта по случаю праздника Курбан-байрам - нуждающимся семьям раздадут мясо жертвенных животных, сообщил РИА Новости гендиректор благотворительного фонда "Закят" при Духовном управлении мусульман РФ Рифат Измайлов.
Праздник жертвоприношения Курбан-байрам (по-тюркски), или Ид аль-Адха (по-арабски) — один из главных праздников мусульман. Он отмечается в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. В этом году его начало приходится на 30 июля. На праздник принято приносить в жертву баранов, быков или верблюдов. Как отмечают муфтии, Курбан-байрам олицетворяет собой поклонение, которое мусульмане совершают с помощью своего имущества и позволяет через пожертвования проявить свою щедрость, благочестие и набожность.
"Сейчас фонд активно готовится к проведению проекта "Курбан-2020". Важно до каждой нуждающейся семьи в России довезти мясо жертвенного животного (ведь порой в некоторых семьях мясо бывает 2-3 раза в году)", - сказал Измайлов.
Кроме того, поддержка будет оказана и единоверцам за рубежом. Российские мусульмане, по словам главы фонда, помогут нуждающимся в странах Африки и Азии. "Мы будем организовывать Курбан там, где это необходимо", - заверил он.