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Религия и мировоззрение
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Российские мусульмане помогут нуждающимся в Курбан-байрам
Российские мусульмане готовятся к реализации масштабного благотворительного проекта по случаю праздника Курбан-байрам - нуждающимся семьям раздадут мясо... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T13:25
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353
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новости - религия и мировоззрение, азия, общество

Российские мусульмане помогут нуждающимся в Курбан-байрам

13:25 30.06.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВерующие на намазе в праздник Курбан-Байрам в казанской мечети Кул-Шариф
Верующие на намазе в праздник Курбан-Байрам в казанской мечети Кул-Шариф
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Российские мусульмане готовятся к реализации масштабного благотворительного проекта по случаю праздника Курбан-байрам - нуждающимся семьям раздадут мясо жертвенных животных, сообщил РИА Новости гендиректор благотворительного фонда "Закят" при Духовном управлении мусульман РФ Рифат Измайлов.
Праздник жертвоприношения Курбан-байрам (по-тюркски), или Ид аль-Адха (по-арабски) — один из главных праздников мусульман. Он отмечается в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. В этом году его начало приходится на 30 июля. На праздник принято приносить в жертву баранов, быков или верблюдов. Как отмечают муфтии, Курбан-байрам олицетворяет собой поклонение, которое мусульмане совершают с помощью своего имущества и позволяет через​ пожертвования проявить свою щедрость, благочестие и набожность.
"Сейчас фонд активно готовится к проведению проекта "Курбан-2020". Важно до каждой нуждающейся семьи в России довезти мясо жертвенного животного (ведь порой в некоторых семьях мясо бывает 2-3 раза в году)", - сказал Измайлов.
Кроме того, поддержка будет оказана и единоверцам за рубежом. Российские мусульмане, по словам главы фонда, помогут нуждающимся в странах Африки и Азии. "Мы будем организовывать Курбан там, где это необходимо", - заверил он.
Мусульмане перед намазом в день праздника Ураза-байрам у Соборной мечети в Москве
1 июня, 08:32Религия и мировоззрение
Мусульмане Москвы оказали помощь нуждающимся семьям на Ближнем Востоке
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