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В России началось производство планшетов для переписи населения
Производства по выпуску электронных планшетов для проведения всероссийской переписи населения запущены в Ивановской области и в Москве во вторник, сообщает... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T13:24
павел малков
федеральная служба государственной статистики (росстат)
москва
ивановская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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павел малков, федеральная служба государственной статистики (росстат), москва, ивановская область, общество

В России началось производство планшетов для переписи населения

13:24 30.06.2020
2675
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВсероссийская перепись населения
Всероссийская перепись населения
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Всероссийская перепись населения . Архивное фото
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Производства по выпуску электронных планшетов для проведения всероссийской переписи населения запущены в Ивановской области и в Москве во вторник, сообщает Росстат.
Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года. При этом, как ранее сообщал РИА Новости глава Росстата Павел Малков, работать с труднодоступными территориями страны переписчики начнут уже в октябре 2020 года. Все переписчики будут оснащены электронными планшетами.
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"Производством планшетов займутся российские производители компьютерной техники – "Байтэрг" (Москва) и ПК "Аквариус" (Шуя, Ивановская область). Полномасштабный выпуск планшетов начался 30 июня", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это "крупнейшая партия планшетов для нужд государства и общества". Всего будет произведено 360 тысяч устройств.
Накануне запуска производства в Шуе журналистам федеральных и региональных СМИ продемонстрировали работу операционной системы "Аврора" и специального программного обеспечения – электронного переписного листа, а также технологий, обеспечивающих безопасность хранения данных от несанкционированного доступа.
Планшетные компьютеры весят меньше 700 граммов, что значительно облегчит работу переписчиков. Прежде им приходилось носить тяжелые портфели с бумажными переписными листами.
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"Мы получили сбалансированное по своим характеристикам изделие, способное выполнить поставленную задачу и обеспечивающее переписчикам комфортные условия работы", - подчеркнул Малков. Он отметил, что после переписи у Росстата останется лишь небольшое количество планшетов для статистических исследований. Основная часть устройств будет передана для использования в рамках программы "Цифровая экономика".
Будущая всероссийская перепись населения впервые пройдет в многоканальном формате - любой житель России сможет переписать себя и свою семью самостоятельно на портале госуслуг, пройти перепись в МФЦ или на стационарных переписных участках. По домам будут ходить 315 тысяч переписчиков и 45 тысяч полевых контролеров, которые в своей работе будут использовать электронные планшеты.
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Павел МалковФедеральная служба государственной статистики (Росстат)МоскваИвановская областьОбщество
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