В России началось производство планшетов для переписи населения

МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Производства по выпуску электронных планшетов для проведения всероссийской переписи населения запущены в Производства по выпуску электронных планшетов для проведения всероссийской переписи населения запущены в Ивановской области и в Москве во вторник, сообщает Росстат

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года. При этом, как ранее сообщал РИА Новости глава Росстата Павел Малков, работать с труднодоступными территориями страны переписчики начнут уже в октябре 2020 года. Все переписчики будут оснащены электронными планшетами.

"Производством планшетов займутся российские производители компьютерной техники – "Байтэрг" (Москва) и ПК "Аквариус" (Шуя, Ивановская область). Полномасштабный выпуск планшетов начался 30 июня", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это "крупнейшая партия планшетов для нужд государства и общества". Всего будет произведено 360 тысяч устройств.

Накануне запуска производства в Шуе журналистам федеральных и региональных СМИ продемонстрировали работу операционной системы "Аврора" и специального программного обеспечения – электронного переписного листа, а также технологий, обеспечивающих безопасность хранения данных от несанкционированного доступа.

Планшетные компьютеры весят меньше 700 граммов, что значительно облегчит работу переписчиков. Прежде им приходилось носить тяжелые портфели с бумажными переписными листами.

"Мы получили сбалансированное по своим характеристикам изделие, способное выполнить поставленную задачу и обеспечивающее переписчикам комфортные условия работы", - подчеркнул Малков. Он отметил, что после переписи у Росстата останется лишь небольшое количество планшетов для статистических исследований. Основная часть устройств будет передана для использования в рамках программы "Цифровая экономика".