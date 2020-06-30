Водитель Волочковой просит рассмотреть в Москве дело о поездке в Дивеево

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июн - РИА Новости. Водитель балерины Водитель балерины Анастасии Волочковой заявил ходатайство о рассмотрении по месту жительства в Москве дела об административном правонарушении при посещении Серафимо-Дивеевского монастыря в закрытом на карантин нижегородском Дивееве, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Ранее в пресс-службе РИА Новости сообщили, что Волочкова и ее спутник будут привлечены к административной ответственности, дела поступили в суд. Ей грозит штраф от 1 тысячи рублей, мужчине - от 15 тысяч.

"Водитель Волочковой заявил ходатайство о рассмотрении материалов дела об административном правонарушении по месту жительства в Москве. Ходатайств от балерины пока не поступило. Рассмотрение дела назначено на 3 июля", - сообщает пресс-служба судов.

Волочкова ранее заявила РИА Новости, что не знала о карантине в селе Дивеево. В пресс-службе регионального управления МВД на это агентству указали, что всех пытающихся въехать в Дивеево останавливают на постах контроля.

В середине апреля коронавирус был обнаружен у нескольких десятков насельниц Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря. С 25 апреля монастырь, по решению Роспотребнадзора , находился на карантине. Такие же меры были приняты в отношении села Дивеево. Карантин в Серафимо-Дивеевском монастыре был отменен с 11 июня, однако село Дивеево по-прежнему остается закрытым из-за сложной эпидемиологической обстановки. По данным на 30 июня, в Дивеевском районе зафиксировано 424 случая заражения коронавирусом.

Серафимо-Дивеевский монастырь – православная женская обитель, расположена в селе Дивеево Нижегородской области . Почитается верующими как четвертый земной удел Богородицы (земля, которая находится под ее особым покровительством). В Троицком соборе монастыря хранятся почитаемые мощи святого преподобного Серафима Саровского.