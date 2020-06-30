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В Калмыкии в психоневрологическом интернате выявили вспышку COVID-19
Психоневрологический интернат в Сарпинском районе Калмыкии перепрофилируют в инфекционный госпиталь после выявления коронавирусной инфекции у пациентов... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T13:20
2020-06-30T13:20
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РИА Новости
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ВОЛГОГРАД, 30 июн – РИА Новости.
Психоневрологический интернат в Сарпинском районе
Калмыкии перепрофилируют в инфекционный госпиталь после выявления коронавирусной инфекции
у пациентов учреждения, сообщил министр здравоохранения республики Юрий Кикенов.
По информации оперштаба Калмыкии, на 30 июня в республике зарегистрировано 1523 случая коронавирусной инфекции, в том числе 40 за последние сутки, выздоровели 1163 человека, скончались 26.
Как отметил Кикенов, вспышка коронавирусной инфекции произошла в Сарпинском психоневрологическом диспансере, где находятся 350 пациентов и работают 60 сотрудников. По его словам, коронавирус на данный момент подтвержден у 15 подопечных интерната.
"Я думаю, что… порядка 50% там переболеет. На сегодня совместно с министерством социального развития, труда подписано соглашение – мы на базе психоневрологического интерната открываем инфекционный госпиталь по лечению "ковидных" больных… Всех подопечных интерната будем лечить на месте", - сказал Кикенов в прямом эфире в аккаунте минздрава в Instagram.
Как сообщила во время трансляции министр социального развития, труда и занятости Марина Ользятиева, интернат работал в закрытом режиме с 17 апреля и, скорее всего, причиной вспышки коронавируса в учреждении является занос инфекции кем-то из сотрудников.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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