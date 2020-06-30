В Минске отметили попытки расколоть белорусское общество

"Любые выборы сопровождаются повышенной социальной активностью и политизацией общественной жизни. К сожалению, в Беларуси определенные силы каждый раз пытаются использовать избирательную кампанию не во благо страны, а чтобы раскачать социально-политическую ситуацию. Нынешние выборы - не исключение. Мы видим попытки, поддерживаемые извне, посеять раскол в обществе, внушить народу недоверие к власти, спекулируя на теме пандемии и связанных с ней экономических трудностях", - утверждал Андрейченко на закрытии весенней сессии в парламенте. Текст заявления распространила пресс-служба.