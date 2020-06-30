В Минске отметили попытки расколоть белорусское общество

МИНСК, 30 июн - РИА Новости. Спикер нижней палаты парламента (палаты представителей национального собрания) Белоруссии Владимир Андрейченко заявил, что видит поддерживаемые извне попытки посеять раскол в обществе и внушить белорусскому народу недоверие к власти.
"Любые выборы сопровождаются повышенной социальной активностью и политизацией общественной жизни. К сожалению, в Беларуси определенные силы каждый раз пытаются использовать избирательную кампанию не во благо страны, а чтобы раскачать социально-политическую ситуацию. Нынешние выборы - не исключение. Мы видим попытки, поддерживаемые извне, посеять раскол в обществе, внушить народу недоверие к власти, спекулируя на теме пандемии и связанных с ней экономических трудностях", - утверждал Андрейченко на закрытии весенней сессии в парламенте. Текст заявления распространила пресс-служба.
По словам спикера, под видом предвыборных мероприятий в республике устраиваются "откровенные провокации, используются грязные политтехнологии, идет массированная информационная атака на руководство страны, сторонников действующей власти". Андрейченко подчеркнул, что это недопустимо.
"Независимость и благополучие дорого стоят. Они достигаются упорным трудом, выверенной внешней политикой, единством нации. Главная задача сегодня - сохранить то, что создано в стране за четверть века, обеспечив мир, справедливость и эволюционный путь развития, и на этом прочном фундаменте двигаться вперед", - отметил спикер. Он также выразил уверенность, что у белорусского народа хватит мудрости достойно пройти эту политическую кампанию и сохранить Белоруссию "как государство, уверенно реализующее собственный путь развития".
Президентские выборы назначены в республике на 9 августа, действующий глава государства Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок. Ранее он заявил, что "активизировались определенные силы, которые начинают интенсивничать, раскачивая ситуацию в стране", и просил не ставить его перед выбором между демократичным и силовым решением ситуации. При этом, по словам Лукашенко, властям удалось сделать некоторые шаги на опережение и сорвать масштабный план по дестабилизации страны.
Проходящая политическая кампания сопровождается задержаниями сторонников претендентов в президенты, альтернативных Лукашенко. Как сообщал МВД республики, в основном задержания связаны с нарушением законодательства о проведении массовых мероприятий, однако правозащитные организации видят в этом политический мотив.