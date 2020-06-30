Официальный курс евро на среду вырос на 31 копейку

Будут нарушать, отключим SWIFT. Нужен ли США крах доллара из-за Гонконга? Вашингтон обещает ввести санкции против Китая за "подрыв автономии Гонконга и нарушение прав человека". Пока речь идет только о визовых ограничениях для китайских чиновников, но не исключены и более жесткие меры – вплоть до отключения Китая от системы банковских переводов SWIFT.