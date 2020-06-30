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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20200630/1573677756.html
Официальный курс евро на среду вырос на 31 копейку
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 31,17 копейки - до 78,9929 рубля, курс доллара увеличился на 49 копеек, до 70,4413 рубля,... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T13:14
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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РИА Новости
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353
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572441573_0:0:3242:1825_1400x0_80_0_0_a7ce656ac7b10480ce2a47fa2fe3385c.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на среду вырос на 31 копейку

13:14 30.06.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловЛюди возле электронного табло с курсом валют в Москве
Люди возле электронного табло с курсом валют в Москве
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 31,17 копейки - до 78,9929 рубля, курс доллара увеличился на 49 копеек, до 70,4413 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на среду, увеличилась по сравнению с показателем на вторник на 40,97 копейки, составив 74,2895 рубля.
Отделение обмена валюты Гонконге
29 июня, 23:03Акценты
Будут нарушать, отключим SWIFT. Нужен ли США крах доллара из-за Гонконга?Вашингтон обещает ввести санкции против Китая за "подрыв автономии Гонконга и нарушение прав человека". Пока речь идет только о визовых ограничениях для китайских чиновников, но не исключены и более жесткие меры – вплоть до отключения Китая от системы банковских переводов SWIFT.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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